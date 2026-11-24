Porsche denkt um: Während der Neunelfer weiter mit Benzin fährt, wird der nächste Roadster elektrisch. FOCUS online hat den Prototypen schon gefahren.

Ein Boxster ohne Boxermotor? Wie soll das denn gehen? Während der Neunelfer weiter mit Benzin fährt, wird der nächste Porsche Roadster elektrisch. FOCUS online hat den Prototypen schon gefahren.

Die automobile Welt droht in der sterilen Belanglosigkeit von stumm beschleunigenden Elektro-Würfeln zu versinken, und auch Charakterköpfe wie der Porsche Boxster – das offene Manifest des unverfälschten Fahrspaß-Glücks – soll künftig Strom statt Benzin tanken,In Weissach war die Nervosität darüber mit Händen zu greifen, doch das fahrfertige Resultat fegt sämtliche Bedenken mit einem überraschend breiten Grinsen hinweg. Wer befürchtet hatte, Porsche liefere einen weiteren jener gefühllosen Zweieinhalb-Tonnen-Klötze ab, die im Ampelsprint lediglich die Magenwand neu sortieren, darf erleichtert aufatmen.

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Der elektrische Boxster drückt gewaltig ab, verzichtet aber wohltuend auf jene maßlose, unzähmbare Brutalität, die viele moderne Elektroautos so oft trostlos und lächerlich wirken lässt. Zuffenhausen trimmt die Kraftentfaltung auf punktgenaue Fahrbarkeit und maximale Transparenz. Das Leergewicht verraten die Entwickler im Gespräch zwar noch nicht, verklausulieren aber, dass es auf dem Niveau eines zivilen 911ers rangiert, also im Bereich um 1,8 Tonnen liegen dürfte.

Dazu passt auch die gefühlte Motorleistung des von uns gefahrenen Topmodells der kommenden Modellgeneration: Er drückt in etwa so wie die bisherigen Vierliter-Modelle, dürfte sich also im Rahmen von knapp 500 PS bewegen und entsprechend perfekt ins Bild einer austrainierten Fahrmaschine passen. Der eigentliche Geniestreich verbirgt sich allerdings tief unter der Karosserie: Die Entwickler bedienten sich in der elektrischen Boxster-Generation hemmungslos im 911-Teileegal und spendierten dem offenen Sportgerät nicht nur dessen Grundarchitektur für Vorder- und Hinterachse, sondern liehen sich auch gleich noch die Lenkung und die Bremsanlage vom scharfen Carrera GTS.

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Garniert mit einer erstmals im kleinen Roadster verbauten Hinterachslenkung und der tief im Rücken kauernden Batterie wird der Boxster auf engen Kehren zu einem atemberaubend handlichen Spielzeug. Doch ein herausragendes Fahrwerk ist am Ende nur kraftloses Skelett, wenn das Herz stumm bleibt. Genau hier beginnt die Sternstunde der großen Weissacher Oper: Das E-Shift-System. Das akustische Täuschungsmanöver simuliert nicht bloß Schalteingriffe, es inszeniert ein hochgradig mechanisches Drama.

Schon beim Start, verfällt der Boxster in einen leicht unrunden Leerlauf, vibriert mit feiner Nervosität bis in Bodenblech und Lenkradkranz. Zieht man an den Lenkradwippen, quittiert die Elektronik das Manöver mit feinsten Zugkraftunterbrechungen, spürbaren Schlägen im Kreuz und einer zitternden Drehzahl-Nadel im Cockpit. Der E-Sound ist dabei so derart präzise auf den wohlbekannten Boxersound der Vergangenheit abgemischt, dass man nur so staunen kann. Man habe den 3,4-Liter-Sechszylinder der Generation 981 als GTS in wochenlanger Kleinarbeit akustisch bis aufs Letzte vermessen.

Jede Betriebssituation dieses Charaktermotors, noch ohne Ottopartikelfilter und mit Sportabgasanlage, wurde mit unzähligen Mikrofonen in Bits und Bytes gegossen, die nun ein Steuergerät auf die exakte Betriebssituation des elektrischen Boxsters übersetzt. Dabei spielt der Synthie-Sound nie eine vorgefertigte Tonspur ab, er errechnet jedes Lastsignal neu. So klingen dann auch jedes Abtouren und Auspufffrotzeln anders.

Das perfide an diesem Aufwand: Es funktioniert so unglaublich gut, dass bei einer Blindverkostung sicherlich 80 Prozent bisheriger Boxster-Fahrer auf Anhieb nicht entscheiden könnten, ob da im Nacken gerade ein echter Boxer-Sechszylinder kocht oder eine E-Maschine die Leistung verarbeitet. Man schaltet vor der Spitzkehre zwei Gänge runter, lässt den gefakten Begrenzer bei 8.000 Touren stottern und giert nach dem nächsten Schaltruck, während der Fahrtwind die letzte Skepsis davonträgt.

Denn das ist das eigentlich wertvolle am E-Shift-System: Es macht aus dem perfekt geschliffenen Elektroauto wieder einen Charakterdarsteller. Steigendes Drehmoment mit der Drehzahl, keine unlimitierte Kraft nach dem Gaseinsatz, feine Vibrationen, kleine Unwägbarkeiten: Der elektrische Boxster fährt wie ein Boxster. Man mag dieses digitale Theater im Zeitalter von Synthesizern und Algorithmen für Blasphemie halten.

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Wer sich jedoch hinter das Lenkrad des neuen Boxsters klemmt, den Geruch von heiß gefahrenem Gummi in der Nase hat und knapp über dem Asphalt kauernd durch die Radien wühlt, vergisst das digitale Kochrezept vollkommen. Das Auto brennt. Es liefert genau jenes emotional aufladende und leidenschaftliche Feuer, das man in der sonst so steril-perfekten Stromer-Welt längst totgeglaubt hatte.

Selbst Rallye-Legende Walter Röhrl, dem man ein Kompliment zum Thema Elektromobilität bislang nicht einmal gegen Geld entlocken konnte, hat nach ausgiebigen Erprobungsfahrten seinen Segen gegeben: So könne man das bauen, so macht es endlich einen Sinn. Der elektrische Boxster ist mehr Boxster und weniger Elektroauto. Natürlich wird die Reichweite geringer sein als im Verbrenner, wir gehen mal von 350 Kilometern aus, wenn man den Stuttgarter artgerecht bewegt.

Natürlich wird die Zeit an der Ladesäule länger dauern als das bisherige Super Plus-Nachfüllen. Doch ein Porsche ist keine Effizienzfeile für den gehetzten Pendelbetrieb. Er ist Genuss, er ist Überfluss, er ist das Schöne im Leben. Er ist nicht das einzige Fahrzeug in der Garage und muss deshalb die Niederungen des Alltags gar nicht beherrschen.

Er muss Emotionen wecken. Und das macht er auch als Stromer genauso, wie man es von ihm kennt. Vielleicht sogar noch besser, denn das 911-Chassis hat ihm wirklich gutgetan. Wetten, dass nach der ersten scharfen Ausfahrt selbst die hartgesottensten Kritiker romantisch beseelt aussteigen?

Dass man das alles für unter 100.000 Euro kaufen kann, dürfte ein zusätzlicher Anreiz sein, denn damit liegt man weiterhin deutlich unter dem Preis des großen Bruders.