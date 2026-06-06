Porsche-Hochzeit auf Mallorca: Wolfgang und Gabriele feiern in Stil

Autobauer-Milliardär Wolfgang Porsche und seine Frau Gabriele feiern ihre Hochzeit auf Mallorca. Das Brautpaar hat spektakuläre Locations ausgewählt und einen Fahrservice mit Limousinen und Vans der Konkurrenz Mercedes und BMW beauftragt. Unter den Gästen sind Ex-Daimler-Boss Dieter Zetsche, Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und andere Prominente.

26 Grad, bedeckter Himmel, buntes Treiben auf der Plaça de la Drassana! Im Sekundentakt werden die illustren Gäste der geheimen Porsche - Hochzeit sfeier mitten in der Altstadt von Palma ( Mallorca ) vor das Edel-Restaurant Botànic gefahren.

Autobauer-Milliardär Wolfgang Porsche (83) und seine Frau Gabriele (63) feiern drei Tage lang mit 150 Gästen ihre Hochzeit auf der Insel. Dafür hat das Brautpaar spektakuläre Locations ausgewählt. Und kurioserweise einen Fahrservice mit Limousinen und Vans der Konkurrenz Mercedes und BMW beauftragt! Die Braut Gabriele Porsche (63) kam im kurzärmeligen, roséfarbenen Kleid und verließ ihre Hochzeitsparty um 0.17 Uhr mit Ehemann Wolfgang Porsche Richtung Privatfinca Turmalina.

Ex-Daimler-Boss Dieter Zetsche (73) mit Ehefrau Anne (65) folgten um 0.30 Uhr. Zetsche und Porsche kennen sich seit 50 Jahren. Ex-Daimler-Boss Dieter Zetsche (73) mit Ehefrau Anne (65) folgten um 0.30 Uhr. Zetsche und Porsche kennen sich seit 50 Jahren.

Ex-Daimler-Boss Dieter Zetsche (73) mit Ehefrau Anne (65) folgten um 0.30 Uhr. Zetsche und Porsche kennen sich seit 50 Jahren. Er zu BILD:





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