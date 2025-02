Porsche im Strudel der Herausforderungen: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen?

Porsche steht vor großen Herausforderungen: sinkende Absatzzahlen, schrumpfende Margen und ein schwaches China-Geschäft. Die Aktie hat ein Rekordtief erreicht. Ist das jetzt die perfekte Gelegenheit zum Einsteigen?

© Foto: Symbolbild von redcharlie auf Unsplash Porsche , der Stuttgarter Sportwagenbauer, steht derzeit unter enormem Druck. Die Absatz zahlen sinken, insbesondere im wichtigen chinesischen Markt, wo über ein Drittel weniger Autos verkauft werden. Der globale Absatz erreichte 56.887 Einheiten, ein deutlicher Rückgang. Dies lässt sich auf die Schwäche der chinesischen Wirtschaft und den starken Wettbewerb durch lokale Elektroautohersteller wie BYD zurückführen.

Porsche hatte ursprünglich geplant, seinen Fahrzeugbestand bis 2030 zu elektrifizieren, doch die Realität zeigt ein anderes Bild. Der Erfolg von Elektroautos ist nicht so rasant wie erwartet. Daher rückt Porsche seine Strategie neu aus und setzt stärker auf Verbrennungsmotoren und Plug-in-Hybride. Diese Entscheidung stößt auf Kritik von Umweltverbänden wie dem BUND, die eine stärkere Fokussierung auf Elektromobilität fordern. Doch Porsche muss die Interessen seiner potenziellen Kunden bedienen und nicht die von Umweltorganisationen. Die finanzielle Lage ist ebenfalls angespannt. Der Umsatz wird voraussichtlich stagnieren, und die operative Marge wird mit 10 bis 12 Prozent die niedrigste seit zehn Jahren sein. Trotz dieser Herausforderungen soll die Dividende für Anleger stabil bleiben, was als kleiner Trost zu sehen ist. Die Porsche-Aktie hat im aktuellen Börsenjahr ein Rekordtief von 55,24 Euro erreicht, das sind rund 30 Prozent weniger als beim Börsengang 2022. Die Charttechnik zeigt ein düsteres Bild, mit Unterstützung bei etwa 50 Euro. Die Experten sind sich nicht ganz einig: Die UBS hat ihre Gewinnprognosen um 25 Prozent nach unten korrigiert, während J.P. Morgan und Jefferies der Ansicht sind, dass Porsche mit den strategischen Anpassungen auf dem richtigen Weg ist. Goldman Sachs und die LBBW haben ihre Kursziele zwar leicht gesenkt, bleiben aber optimistisch. Die Zukunft der Porsche-Aktie bleibt unsicher. Die Herausforderungen sind groß, aber Porsche bleibt ein hochprofitables Unternehmen mit einer starken Marke und einer treuen Kundschaft. Die Dividendenrendite ist attraktiv, und auf lange Sicht könnte sich die Aktie auf dem aktuellen Niveau als günstiger Kauf erweisen. Charttechnisch gesehen ist jedoch Vorsicht geboten. Erst wenn Porsche die 60-Euro-Marke nachhaltig überwindet, könnte sich die Situation verbessern.





