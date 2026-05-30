Porsche-Patriarch Wolfgang Porsche heiratet erneut auf Mallorca

Wolfgang Porsche und Gabriele Prinzessin von Leiningen feiern eine pompöse Hochzeit auf Mallorca. Die Feierlichkeiten erstrecken sich über drei Tage mit einem Get-together in Palma, einer Party auf der Finca Turmalina und einem Brunch in Puerto Portals.

Die Hochzeit von Wolfgang Porsche und Gabriele Prinzessin von Leiningen wird ein Ereignis der Superlative. Auf der spanischen Insel Mallorca laufen die Vorbereitungen für eine der prominentesten Eheschließungen des Jahres.

Der 83-jährige Multi-Milliardär und Porsche-Patriarch wird seine 63-jährige Braut noch einmal auf der Balearen-Insel heiraten. Offiziell verheiratet sind die beiden bereits seit Dezember 2025, als sie in einer privaten Zeremonie in Salzburg, Österreich, den Bund fürs Leben schlossen. Dies bestätigte ihr gemeinsamer Medienanwalt Christian Schertz damals der Deutschen Presse-Agentur. Nun wird die Ehe im exklusivsten Rahmen und gleich drei Tage lang auf der Sonneninsel zelebriert.

Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag mit einem lockeren Get-together in der Altstadt von Palma de Mallorca. Der Dresscode laut Einladungskarte: sommerlich-festlich. Am Samstag steht dann die große Feier auf der 26.000 Quadratmeter großen Finca Turmalina an, die Porsche seiner Liebsten geschenkt haben soll. Das Anwesen bietet Platz für Hunderte Gäste und ist bekannt für seine atemberaubende Lage mit Blick aufs Mittelmeer.

Der Sonntag klingt entspannt mit einem Brunch im edlen Jachthafen von Puerto Portals aus. Die Hochzeit wird nicht nur wegen des Promi-Faktors, sondern auch aufgrund der bewegten Vergangenheit des Brautpaares auf großes Interesse stoßen. Für Wolfgang Porsche ist es die vierte Ehe. Der Porsche-Aufsichtsratschef hatte im Frühjahr 2023 nach rund vier Jahren Ehe die Scheidung von seiner damaligen Frau Claudia eingereicht.

Aus früheren Beziehungen hat er insgesamt vier Kinder. Gabriele Prinzessin von Leiningen, die zuvor den Titel Begum Aga Khan trug, ist ebenfalls keine Unbekannte in der Klatschpresse. Sie war mit Karim Aga Khan verheiratet, dem Oberhaupt der Ismaeliten. Die beiden galten Ende der 1990er Jahre als Traumpaar des internationalen Jetsets.

Nach der Scheidung von Aga Khan im Jahr 2014, die mit einer Abfindung von 60 Millionen Euro verbunden war, nahm sie wieder den Namen aus ihrer früheren Ehe mit Karl-Emich Prinz zu Leiningen an. Die kommende Hochzeit symbolisiert somit nicht nur den Neuanfang für das Paar, sondern auch die Verbindung zweier großer Dynastien. Die Gästeliste liest sich wie ein Who's who aus Adelskreisen, Wirtschaft und Showbusiness.

Insider erwarten zahlreiche prominente Namen, die die Feierlichkeiten auf Mallorca zu einem gesellschaftlichen Highlight der Saison machen werden. Die Insel selbst freut sich über den Besuch des Multi-Milliardärs, der immer wieder durch seine Leidenschaft für Luxus und schnelle Autos auffällt. Die Polizei von Palma rechnet mit erhöhtem Verkehrsaufkommen im Umfeld der Veranstaltungsorte, insbesondere rund um die Finca Turmalina und den Jachthafen. Lokale Medien berichten bereits von strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Die Hochzeit von Wolfgang Porsche und Gabriele Prinzessin von Leiningen wird zweifellos ein unvergessliches Ereignis, das die Schlagzeilen in Deutschland und Spanien gleichermaßen dominieren wird. Die Verbindung von Tradition, Reichtum und Prominenz sorgt für eine Geschichte, die noch lange erzählt werden wird. Für das Paar selbst beginnt mit der erneuten Trauung ein neuer Lebensabschnitt, der unter dem Stern der Sonne Mallorcas steht





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