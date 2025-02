Porsche reduziert Arbeitsplätze in Stuttgart

Porsche plant bis 2029 in der Region Stuttgart rund 1.900 Arbeitsplätze zu streichen. Der Stellenabbau soll sozialverträglich erfolgen und hauptsächlich auf Freiwilligkeit basieren. Porsche geht derzeit mit mehreren Herausforderungen um, darunter schwache Geschäfte in China und die Suche nach neuen Nachfolgern für den Finanzvorstand und den Vertriebsvorstand.

Porsche plant bis 2029 in der Region Stuttgart rund 1.900 Arbeitsplätze zu streichen. Betroffen sind das Stammwerk in Stuttgart -Zuffenhausen sowie der Standort in Weissach. Das teilte das Unternehmen mit. Der Stellenabbau soll sozialverträglich erfolgen. Für die Mitarbeiter der Porsche AG gilt noch bis 2030 eine Beschäftigungssicherung. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis dahin ausgeschlossen. Der Konzern muss also auf Freiwilligkeit setzen.

Bereits seit 2024 laufen die Verträge in der Produktion schrittweise aus. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr angekündigt, keine befristeten Verträge mehr zu verlängern. Für den Sportwagenbauer sind es turbulente Zeiten: Anfang des Monats hatte Porsche überraschend mitgeteilt, dass es Finanzvorstand Lutz Meschke und Vertriebsvorstand Detlev von Platen loswerden will. Gründe für den Rauswurf der beiden Manager nannte das Unternehmen nicht. Das Verhältnis zwischen Meschke und Oliver Blume, der sowohl Porsche als auch den VW-Konzern führt, galt allerdings als angespannt. Dem Stellvertreter wurden Ambitionen auf den Chefposten nachgesagt. Außerdem hatte der Aktienkurs in der Vergangenheit stark nachgegeben. Zusätzlich kämpfen die Zuffenhausener aktuell unter anderem mit schwachen Geschäften in China. Nachfolger für die beiden Manager stehen noch nicht fest. 2024 rechnet Porsche mit Mehrbelastungen von bis zu 800 Millionen Euro – unter anderem, um neue Autos mit Verbrenner oder Plug-in-Hybridantrieb zu entwickeln. Der Autobauer hatte einst eine der ehrgeizigsten E-Auto-Strategien der Branche. Bis 2030 sollten mehr als 80 Prozent der Sport- und Geländewagen mit einem vollelektrischen Antrieb vom Band laufen





Porsche Stellenabbau Stuttgart Wirtschaft Elektroauto

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

