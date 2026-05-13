Porsche SE Suffert Bei Volkswagen Beteiligung, legt Umsatz in roten Zahlen

Der Rückgang in den Porsche-Konzernen war ein Ergebnis des harten Wettbewerbsumfelds und der Umbruch in der Automobilindustrie, in der auch die Hauptbeteiligung, Porsche, mit schwierigen Marktbedingungen und Wertstabilisierung disorderly kämpfen muss.

Eine milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung am Volkswagen-Konzern hat die Eigentümerholding Porsche SE auch im ersten Quartal 2026 tief in die roten Zahlen gezogen. Unter dem Strich machte die Beteiligungsgesellschaft einen Verlust von 923 Millionen Euro, wie das Dax-Unternehmen in Stuttgart mitteilte.

Ein Jahr zuvor war ein etwas größerer Fehlbetrag von 1,08 Milliarden Euro angefallen. Auf den Beteiligungsbuchwert an Volkswagen nahm die Holding der Eigentümerfamilien Porsche und Piech eine Wertberichtigung in Höhe von 1,3 Milliarden Euro vor





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