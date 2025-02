Porsche Streicht 1.900 Stellen

Porsche AG reagiert auf die aktuelle Krise und plant einen Stellenabbau von rund 1.900 Mitarbeitern. Die Standorte Stuttgart-Zuffenhausen und Weissach sind betroffen. Das Unternehmen will die Personalkosten senken und die Wettbewerbsfähigkeit im Angesicht der Herausforderungen der E-Mobilität sichern.

Porsche AG, der Sportwagenbauer, hat in der aktuellen Krise den Rotstift angesetzt und plant, rund 1.900 Stellen abzubauen. Die Standorte Stuttgart-Zuffenhausen, das Stammwerk, und Weissach, das Entwicklungszentrum, sind betroffen. Alle Bereiche, von der Entwicklung über die Produktion bis zur Verwaltung, werden von den Personal maßnahmen betroffen sein.

Der Personalvorstand Andreas Haffner erläuterte gegenüber der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“, dass das Unternehmen, das mehrheitlich zu VW gehört, zwar noch gut da stünde, aber vielfältige Herausforderungen zu bewältigen habe, wie zum Beispiel den verzögerten Hochlauf der E-Mobilität und herausfordernde geopolitische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die Stellenabbaumaßnahmen sollen frühzeitig Weichen für die Zukunft stellen und die Wettbewerbsfähigkeit sichern. Haffner betonte, dass die Personalkosten ein zentraler Punkt in diesem Prozess seien. Management und Betriebsrat hätten sich in den Verhandlungen auf sozialverträgliche Maßnahmen geeinigt. Bis 2030 gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Porsche AG eine Beschäftigungssicherung. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen, daher setzt das Unternehmen auf Freiwilligkeit. Harald Buck, Betriebsratschef, erläuterte, dass es attraktive Angebote für eine Altersteilzeitregelung geben werde. In Einzelfällen werde das Unternehmen auch Aufhebungsverträge mit einer Abfindung anbieten. Zusätzlich zur Reduktion der Vollzeitkräfte plant Porsche die Fluktuation in der Belegschaft und den demografischen Wandel zu nutzen, um Nachbesetzungen und Neueinstellungen strenger zu prüfen. Die nun bekanntgewordenen Streichungen erfolgen zusätzlich zu den bereits beschlossenen Einsparungen bei befristet Beschäftigten. Seit letztem Jahr laufen deren Verträge in der Produktion schrittweise aus. Haffner zufolge wurden 2024 bereits 1.500 Verträge nicht verlängert. „2025 kommen nochmals 500 hinzu.“ Aktuell beschäftige man noch 23.650 Menschen. Auch an anderer Stelle sollen Kosten gespart werden: Der Bonus für die Beschäftigten wird gedeckelt. Im Geschäftsjahr 2023 waren das bis zu 9690 Euro. „Das wird sich ändern. Sie wird für das Geschäftsjahr 2024 deutlich niedriger ausfallen“, sagte Haffner. Das Management will laut einer Sprecherin ebenfalls einen signifikanten Beitrag am Sparvolumen leisten. Ob im Leipziger Porsche-Werk ebenfalls Stellen gestrichen werden sollen, war zunächst nicht bekannt. Der Standort ist eine Tochter der Porsche AG und nicht in der aktuellen Ankündigung aufgeführt.





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Porsche Stellenabbau Krise E-Mobilität Kosten Personal Zukunft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mehrere hundert Jobs in Franken betroffen: Supermarkt-Gigant streicht Großteil der StellenDonnersdorf/Neckarsulm - Der Konkurrenzdruck im Handel lässt Unternehmen zuweilen zu kreativen Mitteln bei der Beschäftigung greifen. Sogenannte Werkverträge sind ein beliebtes Mittel.

Weiterlesen »

Phoenix-Contact-Tochter E-Mobility streicht in Schieder 60 StellenUm die Zukunft des Unternehmens in Schieder (Kreis Lippe) haben sich in den vergangenen Wochen diverse Gerüchte gerankt. Jetzt ist der Ausgang klar.

Weiterlesen »

Ubisoft schließt Studio in Leamington und streicht StellenDas französische Spieleunternehmen Ubisoft hat angekündigt, sein Studio in Leamington zu schließen und Stellen bei seinem Studio Blue Byte in Düsseldorf zu streichen. Die Kürzungen sollen langfristige Stabilität des Unternehmens gewährleisten.

Weiterlesen »

Stellenabbau: Ubisoft streicht europaweit 185 StellenUbisoft streicht europaweit Stellen, auch der deutsche Standort in Düsseldorf ist betroffen. 65 Arbeitsplätze werden dort abgebaut.

Weiterlesen »

Jeder Vierte streicht Stellen: Maschinenbauer mühen sich um Erhalt der StammbelegschaftDie deutschen Maschinenbauer rechnen mit dem dritten Minusjahr in Folge. Daher wird es zunehmend schwerer, die Mitarbeiter zu halten. Über Zeitkonten, Einstellungsstopps und den Verzicht auf Zeitarbeiter will dies eine Mehrheit der Betriebe versuchen. Der Pessimismus angesichts der Lage nimmt zu.

Weiterlesen »

Ubisoft schließt Studio in Leamington und streicht Stellen in DüsseldorfDer französische Spielekonzern Ubisoft trifft schmerzhafte Einschnitte in seinen Studios, um die langfristige Stabilität des Unternehmens zu gewährleisten.

Weiterlesen »