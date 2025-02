Porsche Taycan knackt neuen Eis-Drift-Weltrekord

Der Porsche Taycan hat erneut einen Guinness-Weltrekord aufgestellt, diesmal für den längsten kontinuierlichen Drift eines Elektrofahrzeugs auf Eis. In Finnland gelang es Instrukteur Jens Richter, 132 Runden im kontrollierten Übersteuern zu drehen und dabei eine Distanz von 17,503 Kilometern zurückzulegen.

Porsche, mit seinem Elektroauto Modell Taycan, hat seinen vierten Guinness-Weltrekord aufgestellt. Dieses Mal knackte der Premiumstromer den Rekord für den längsten kontinuierlichen Drift eines Elektrofahrzeugs auf Eis. Die Kulisse dafür war die Eislandschaft im nördlichen Finnland. Unter Aufsicht von Guinness World Records fand die Fahrt auf einer Eisbahn des Porsche Arctic Centers in Levi statt - etwa 150 Kilometer nördlich des Polarkreises.

Dort gelang Instrukteur Jens Richter am Steuer eines Taycan GTS, insgesamt 132 Runden im kontrollierten Übersteuern zu drehen. Binnen 46 Minuten legte er dabei exakt 17,503 Kilometer zurück. Für die Rekordfahrt benötigten die Verantwortlichen allerdings zwei Versuche. Im ersten Anlauf baute die Eisbahn „unter der extremen Dauerbelastung des driftenden Taycan schneller ab als erwartet“, wie Porsche mitteilt. Für den zweiten Anlauf wechselte das Team auf kürzere Spikes und nutzte die Tatsache, dass in Lappland mit beginnender Dunkelheit die Eistemperaturen sanken. Dieser zweite Versuch war erfolgreich: 17,5 Kilometer oder 132 Runden lang hielt Jens Richter den serienmäßigen Taycan GTS nur mit Gas- und Lenkeingriffen im kontrollierten Drift. Mit dieser Distanz übertraf die Crew die bisherige Rekordmarke von 14,809 Kilometern deutlich. „Mit unserem neuen Guinness-Weltrekord auf Eis hat der Taycan abermals herausragende Quertreiber-Qualitäten bewiesen“, äußert Jens Richter. „Dieses Mal sogar mit Allradantrieb. Dass der Taycan GTS auch unter extremen Bedingungen so gut zu beherrschen ist, spricht sehr für sein exzellentes Fahrwerk und seine ausgewogene Balance.“ Mit der neuen Bestleistung trägt sich der Taycan bereits zum vierten Mal ins Guinness-Buch der Weltrekorde ein: So bewältigte Porsche bereits 2023 mit einem Taycan Cross Turismo entlang der Xinjiang-Tibet-Route den größten, von einem Elektroauto jemals zurückgelegten Höhenunterschied: nämlich 5.573 Meter. Zuvor hatte Rennfahrer Leh Keen einen Porsche Taycan 2021 in einer Messehalle in New Orleans auf 165,1 km/h beschleunigt und damit den Weltrekord für die schnellste gefahrene Geschwindigkeit eines Fahrzeugs in einem geschlossenen Gebäude aufgestellt. Und: 2020 driftete Dennis Retera auf dem Hockenheimring mit einem Taycan exakt 210 Runden und legte innerhalb 55 Minuten 42,171 Kilometer zurück.





