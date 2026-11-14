Port of New Orleans verklagt Tanker-Eigner wegen Kollision mit Kreuzfahrtschiff

Der Hafen von New Orleans klagt Nave Shipping SA und Thome Ship Management auf eine Million Dollar wegen der Kollision zwischen Tanker American Asphalt und dem Flusskreuzfahrtschiff American Heritage.

Der Hafen von New Orleans hat rechtliche Schritte gegen die Betreiber des Tankers eingeleitet, der am Freitag mit dem Flusskreuzfahrtschiff American Heritage kollidierte. Die Verwaltung der Stadt im US-Bundesstaat Louisiana verklagt zwei Unternehmen auf eine Million Dollar Schadensersatz, nachdem die Kollision das Terminal schwer beschädigt hatte. Obwohl niemand bei dem Unfall ums Leben kam, ziehen die Verantwortlichen nun vor Gericht.

Rechtliche Schritte gegen Nave Shipping SA

Die Klage, die am Freitag eingereicht wurde, zielt primär auf Nave Shipping SA und Thome Ship Management ab. Nave Shipping SA ist der in Liberia ansässige Eigner des Tankers American Asphalt. Thome Ship Management hat seinen Sitz in Singapur und war für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften auf dem Tanker verantwortlich. In einem siebenseitigen Dokument wird dargelegt, dass der Tanker es versäumt habe, alle verfügbaren Mittel zur Vermeidung der Kollision einzusetzen. Der Kläger behauptet weiterhin, dass das Hafen-Terminal beim Zusammenstoß der beiden Schiffe erhebliche Schäden davongetragen habe. Weitere Details sollen im weiteren Verlauf des Verfahrens vorgelegt werden. Zudem hat der Port of New Orleans bei einem Bundesrichter die Genehmigung beantragt, den Tanker zu beschlagnahmen und zu verkaufen, um die Forderungen zu sichern.

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Absturz der American Heritage und Verletzte

Am Freitagnachmittag war der Tanker American Asphalt auf das Flusskreuzfahrtschiff American Heritage gekracht. Das Passagierschiff war zu diesem Zeitpunkt mit 191 Menschen besetzt. Als die Passagiere versuchten, das sinkende Schiff zu verlassen, kippte die American Heritage auf die Seite und ging unter. 32 Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Tödlich verletzt wurde nach Angaben der Behörden niemand. Die Bürgermeisterin von New Orleans, Helena Moreno, bezeichnete das Ausbleiben von Todesfällen am Samstag als "göttliches Eingreifen". Sie lobte ausdrücklich den Kapitän der American Heritage, der als Letzter das Schiff verließ. Die Stadt möchte ihm ihre Dankbarkeit für seinen Mut aussprechen. Die genauen Umstände, warum der Tanker außer Kontrolle geriet, sind derzeit noch unklar.

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Ermittlungen zur Ursache des Unglücks

Die Behörden führen aktuell Ermittlungen durch, um die genaue Ursache des Unfalls auf dem Fluss zu klären. Es ist noch nicht abschließend geklärt, welche technischen oder menschlichen Fehler zur Kollision führten. Die Klage des Hafenbetreibers stellt jedoch den Vorwurf in den Raum, dass grundlegende Sicherheitsprotokolle nicht eingehalten wurden. Die Beschäftigung von Thome Ship Management für die Sicherheitsvorschriften macht das singapurische Unternehmen zu einem zentralen Ansprechpartner für die Frage der Sorgfaltspflicht. Die Inbeschlunahmeforderung des Tankers durch den Bundesrichter ist ein weiterer wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Kläger ihre Forderungen auch durchsetzen können, falls die Beklagten ihre Verpflichtungen nicht nachkommen. Der Fall zeigt die komplexe Rechtslage bei Schiffsunfällen mit internationaler Beteiligung.