Francisco Moura von Porto markiert ein Eigentor anstelle seines Super Bock Sponsors. Der Verteidiger wird ausgeliehen. Porto gewinnt im Elfmeterschießen.

Während des Pokalspiels zwischen dem FC Porto und dem Drittligisten USC Paredes am Freitagabend ereignete sich in der 59. Minute ein kurioser Vorfall. Der FC Porto führte zur dieser Zeit mit 1:0, als der ballführende Verteidiger Francisco Moura die Kugel versehentlich in den eigenen Torwinkel beförderte. Das Eigentor ergab den 1:1-Ausgleich, wobei die Rückseite des Trikots von Moura, das groß mit dem portugiesischen Bierhersteller Super Bock beworben war, direkt ins Blickfeld der Kameras rückte.

Direkter Zusammenhang zwischen Eigentor und Werbefläche

Der Vorfall fand nach einer Parade des Torhüters Cláudio Ramos statt, der mit dreißig Jahren den Ball vor die Füße von Verteidiger Francisco Moura lenkte. Anstatt die Kugel in Ruhe aus der Gefahrenzone zu spielen, drückte der Verteidiger den Ball unbedrängt ins eigene Netz. Die Kamera fangte genau den Moment ein, in dem das Super Bock Logo auf dem Rücken des Spielers prominent sichtbar wurde, was sofort zu Spekulationen führte, ob der Sponsor an einer solchen Darstellung interessiert sein könnte.

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Emotionale Reaktion und Taktischer Auszug

Francisco Moura stürzte nach dem Treffer sofort zu Boden, während sein Teamkollege Cláudio Ramos Tränen weinte und den Trainer Francesco Farioli um eine Auswechslung bat. Farioli, der als dreißigjähriger italienischer Coach die Mannschaft betreute, ignorierte die Forderung zunächst. Mitspieler sowie Spieler des USC Paredes eilten herbei, um den unglücklichen Akteur zu trösten. In der 70. Minute erlöste Francesco Farioli den Spieler schließlich vom Platz und entsandte stattdessen den Polen Jan Bednarek ins Spiel.

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Endstand im Elfmeterschießen und Folge

Jan Bednarek, der als dreißigjähriger Ersatzmann auf das Feld kam, sollte am Ende des Abends den wichtigsten Beitrag zur Sicherheit des Teams leisten. Von der Bank aus beobachtete Moura, wie sein ehemaliger Verein im Elfmeterschießen die Partie mit 3:1 gewann. Damit zog der FC Porto in die nächste Runde des Pokalwettbewerbs ein und Moura konnte den traurigen Tag durch den Triumph seiner Mannschaft etwas abmildern.