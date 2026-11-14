Portugal 1:4 Dänemark: Ronaldo-Ära endet mit bitterer Niederlage

Portugal verliert das EM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark mit 1:4. Cristiano Ronaldo beendet seine Karriere, während Dänemark die Führung übernimmt.

Die portugiesische Fußball-Legende Cristiano Ronaldo beendet seine nationale Karriere mit einer bitteren Note, da das Team im EM-Qualifikationsspiel eine klare 1:4-Niederlage gegen Dänemark hinnehmen muss. Der 41-Jährige hatte kurz zuvor sein Ausscheiden aus der Nationalmannschaft verkündet, woraufhin er bei diesem entscheidenden Aufeinandertreffen nicht mehr auf dem Platz stand. Dennoch war seine Präsenz allgegenwärtig: Alle portugiesischen Spieler und ihre Einlaufkinder trugen Trikots mit der Nummer 7, und die Fans inszenierten eine massive Choreografie zu Ehren ihres Idols.

Ronaldos Vermächtnis und dänische Dominanz

Die portugiesischen Anhänger wollten die legendäre Nummer 7 von Cristiano Ronaldo einzigartig schützen, weshalb alle Trikots mit dieser Ziffer nun einen markanten Querstrich durch das siebte Segment aufweisen. Trotz dieser emotionalen Geste konnten die Portugiesen der taktischen Überlegenheit Dänemarks wenig entgegensetzen. Die Dänen kontrollierten das Spielgeschehen effektiv und nutzten die Abwesenheit ihres Gegenspielers strategisch aus, um die Führung zu übernehmen. Die Stimmung im Stadion wandelte sich rasch von der Ehrfurcht vor der Ronaldo-Ära zu einer ernüchternden Erkenntnis über die aktuelle sportliche Leistung.

Also read Portugal ehrt Ronaldo mit Trikot-Ehre vor Dänemark-Spiel

Die Führung für Dänemark erzielte Ex-Bayern-Star Pierre-Emile Hojbjerg in der 43. Minute. Er nutzte einen Handelfmeter, um die Partie frühzeitig zu entscheiden und dem deutschen Ex-klub seine aktuelle Verbundenheit mit der dänischen Nationalmannschaft zu zeigen. Dieser Treffer markierte den Wendepunkt, nach dem Portugal versuchte, das Blatt zu wenden, jedoch zunehmend unter Druck geriet. Die dänische Mannschaft spielte mit einer Klarheit und Entschiedenheit, die den Portugiesen die Luft zum Atmen nahm.

Doppelpack von Hojlund und Andersen-Show

Nach der Pause steigerte sich der Druck der Dänen erheblich, was sich in einem Doppelpack von Rasmus Hojlund niederschlug. Zuerst erhöhte der Stürmer in der 50. Minute den Abstand auf 0:2, und nur sieben Minuten später, in der 57. Minute, legte er nach, um die Partie endgültig zu entscheiden. Diese schnelle Sequenz von zwei Toren zerstörte jegliche Hoffnung der Portugiesen auf einen Rücklauf und festigte die Dominanz der skandinavischen Elf. Portugal fand keine kohärente Antwort auf die offensiven Laufwege und die defensive Solidität von Dänemark.

Advertisement

Peter Andersen verschärfte die Situation in der 75. Minute weiter und schraubte das Ergebnis auf 0:4 hinauf. Dieser Treffer bedeutete das sportliche Aus für die portugiesischen Chancen auf ein gutes Resultat in dieser Begegnung. Die dänischen Spieler zeigten sich unerbittlich und nutzten jeden Fehler in der portugiesischen Abwehrkette konsequent aus. Es war ein ganz und gar bitterer Abend für die Auswahl Portugals, die trotz ihrer historischen Stärke gegen die aktuelle Form ihrer Gegner nicht anzukommen schien.

Ehrentreffer und Ausblick auf die nächsten Spiele

Portugal fand in den Schlussminuten keine Mittel mehr, um den Lauf der Ereignisse zu stoppen. Erst in der Nachspielzeit der 90. Minute, genauer gesagt in der 90.+2. Minute, schaffte Bernardo Silva den Ehrentreffer zum Endstand von 1:4. Dieser Goal konnte die enttäuschende Gesamtleistung der Portugiesen nicht mehr revidieren, zeigte aber immerhin den Willen, den Sport bis zum Ende zu bestreiten. Trotz der Niederlage ist der Europameister von 2016 bereits sicher für das Viertelfinale qualifiziert, was die sportliche Relevanz dieses Spiels etwas mindert, aber die persönliche Enttäuschung über den Karriereausgang von Ronaldo nicht verdeckt.

Am kommenden Dienstag tritt Portugal in einem weiteren wichtigen Duell gegen Schlusslicht Wales an. Ein einziger Punkt reicht den Portugiesen bereits aus, um den Gruppensieg zu feiern und die Qualifikation perfekt zu machen. Die Mannschaft muss sich nun schnell von der heutigen Niederlage erholen und ihre Fokus auf das letzte Qualifikationsspiel richten. Die Ergebnisse der vergangenen Begegnungen zeigen, dass keine Garantien mehr bestehen, selbst wenn die Qualifikation theoretisch bereits erreicht ist.

Dänemark trifft in derselben Woche in Kopenhagen auf Norwegen. Die skandinavische Mannschaft benötigt aufgrund des direkten Vergleichs nur einen Punkt, um ebenfalls in die nächste Runde einzuziehen. Die Partie zwischen Dänemark und Norwegen wird daher ebenfalls mit hoher Spannung erwartet, da beide Teams ihre Positionen in der Tabelle festigen wollen. Die Resultate aus den Spielen gegen Portugal und Wales bestimmen die finale Reihenfolge in dieser Gruppe.

Advertisement

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass dieses Spiel mehr war als nur ein Qualifikationsturnier. Es war das finale Kapitel in einer Ära, die von Cristiano Ronaldo dominiert wurde. Die klare 1:4-Niederlage gegen Dänemark markiert das Ende eines Kapitels für Portugal, das nun einen Neuanfang mit einer neuen Generation von Spielern bestreiten muss. Die dänische Mannschaft hat sich als starke Gegner erwiesen, die die Möglichkeiten der Abwesenheit einer Legende taktisch perfekt ausgenutzt haben.