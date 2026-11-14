Portugal ändert Trikotnummer 7 nach Ronaldo-Rücktritt

Der portugiesische Fußballverband führt eine neue Nummer 7 ein. Die Änderung ehrt Cristiano Ronaldo und verhindert, dass andere Spieler dessen Design tragen.

Am Samstagabend startet eine neue Ära im portugiesischen Fußball, die ohne die ikonische Figur von Cristiano Ronaldo stattfindet. Der 41-jährige Stürmer hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben, was das Ende einer 23-jährigen Dominanz in rot-grünem Trikot markiert. Der portugiesische Fußballverband (FPF) hat nun die offizielle Änderung der Trikotnummer "7" angekündigt, um dieses historische Kapitel zu würdigen.

Designänderung der Nummer 7 im Detail

Der Portugiesische Fußballverband hat das Design der Trikots mit der Nummer sieben offiziell angepasst. In einer Erklärung hieß es, dass dies eine weitere Möglichkeit sei, die Bedeutung dieser besonderen Nummer zu verewigen und das Vermächtnis zu ehren, für das sie stehe. Die neue Sieben trägt einen deutlichen Querstrich, der sie optisch von der früheren Version unterscheidet. Die bisherige Nummer bleibt dabei als Symbol für eine Geschichte bewahrt, die niemals in Vergessenheit geraten wird, so der Verband weiter.

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Hintergrund der historischen Rekordmarke

Ronaldo bekleidete das Nationaltrikot Portugals über zwei Jahrzehnte und wurde zum unangefochtenen Rekordnationalspieler. Mit insgesamt 146 Toren ist er der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der A-Nationalmannschaft. Diese Bilanz umfasst Auftritte bei sechs Weltmeisterschafts-Endrunden und sechs Europameisterschafts-Endrunden. Sein höchster sportlicher Erfolg war der dramatische Sieg bei der EM 2016, wo er im Finale gegen Frankreich nach einer frühen Verletzung ausgewechselt werden musste, das Spiel aber als Kapitän an der Seitenlinie anfeuerte.

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Sportliche Erfolge und aktuelle Lage

Neben dem EM-Titel 2016 gewann Ronaldo mit Portugal zwei weitere Trophäen in der Nations League. Bei der letzten Ausgabe 2025 in Deutschland erzielte er auch im Halbfinale gegen die DFB-Elf ein Tor. Bei der WM 2026 führte er das Team bis ins Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien, wobei er auf dem Weg dorthin drei Tore erzielte. Seit seinem Bruch mit Nationaltrainer Jorge Jesus im September während der Nations-League-Spiele gegen Wales und Norwegen steht er für die Nationalelf nicht mehr auf dem Platz. Für seinen Klub Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt er weiterhin und steht mit seiner Mannschaft aktuell auf dem dritten Platz.