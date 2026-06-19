Portugal-Auftakt: Ronaldo frustriert, Schwester sorgt für Zündstoff

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Usbekistan äußert sich Cristiano Ronaldos Schwester Katia Aveiro kritisch über die Spielweise der portugiesischen Nationalmannschaft. Gleichzeitig weist João Neves Spekulationen über einen Sonderstatus des Superstars zurück. Die Diskussion um Ronaldos Rolle droht zu eskalieren.

Die portugiesische Nationalmannschaft startete mit einem enttäuschenden 1:1 gegen Usbekistan in die WM-Vorbereitung. Im Mittelpunkt stand einmal mehr Cristiano Ronaldo - doch der Superstar blieb blass.

Er hatte am Ende des Spiels weniger Ballkontakte (25) als Portugals Torwart Diogo Costa (37). Diese Statistik spiegelt die mangelnde Einbindung des Stürmers wider, die bei Fans und Familie für Frust sorgt. Ronaldos Schwester Katia Aveiro machte ihrem Ärger auf Instagram Luft. In einer Story kritisierte sie die Spielweise der Mannschaft scharf: Magisch haben sie vergessen, wie man Pässe spielt, Bälle zurückerobert und Konter fährt.

Das Spiel bestand nur noch aus Rückpässen im Mittelfeld. Seltsame WM. Sehr seltsame WM. Sie schloss mit einem optimistischen Hinweis: Auch wenn wir schlecht anfangen, werden wir es am Ende doch richtig machen.

Ihre Worte heizen die ohnehin aufgeheizte Stimmung in den sozialen Netzwerken weiter an. Dort kursieren Verschwörungstheorien, wonach Ronaldos Teamkollegen ihn bewusst vom Spiel ausschließen. Besonders Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves und Pedro Neto werden von Ronaldo-Anhängern mit Hasskommentaren überzogen. Nach dem Spiel sorgte Mittelfeldspieler João Neves für zusätzlichen Wirbel.

Er betonte, dass Ronaldo innerhalb der Mannschaft keinen Sonderstatus habe: Wir wissen, was Cristiano für uns, für die Nationalmannschaft und für den Fußball getan hat. Aber im Moment ist er nicht anders. Er ist ein Spieler wie alle anderen und hier, um zu helfen. Diese Aussage wurde von vielen Fans als Geringschätzung aufgefasst.

Die Diskussion um Ronaldos Rolle in der Mannschaft gewinnt an Fahrt. Der bekannte portugiesische Sportjournalist Vitor Pinto warnt bereits vor einer Eskalation: Das zeigt die Gefahr eines Bürgerkriegs innerhalb der Nationalmannschaft. Er räumt jedoch ein: Ich wiederhole: Es gab keinen organisierten Boykott gegen Cristiano Ronaldo innerhalb der Nationalmannschaft. Aber Portugal hat es nicht geschafft, seinen Mittelstürmer richtig ins Spiel einzubinden.

Trainer Robert Martínez steht vor der Herausforderung, die Mannschaft zu einen und gleichzeitig das Beste aus Ronaldo herauszuholen. Der 39-Jährige ist nicht mehr der Jüngste, aber immer noch ein wichtiger Faktor für das Team. Wie Portugal auf den schwachen Start und die öffentliche Kritik reagiert, wird sich zeigen. Als Nächstes trifft die Seleção auf Usbekistan (23.

Juni, 19 Uhr) und anschließend auf Kolumbien (28. Juni, 1.30 Uhr). Diese Spiele werden richtungsweisend sein für das Turnier. Die Anspannung ist groß, und jede Entscheidung von Martínez wird genau beobachtet werden.

Die Mannschaft muss schnell zu alter Stärke finden, um weitere Unruhen zu vermeiden





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