Portugal besiegt Chile trotz Roter Karte für Leão

Portugal gewinnt WM-Test gegen Chile mit 2:1. Rafel Leão sieht nach Tätlichkeit die Rote Karte. Trainer Martínez spricht von guter Balance im Team.

Portugal hat seinen ersten von zwei WM-Tests erfolgreich bestritten. Mit Superstar Cristiano Ronaldo in der Startelf setzte sich die Seleção in Lissabon gegen die nicht qualifizierten Chile nen mit 2:1 durch.

Das Freundschaftsspiel wurde jedoch von einer heftigen Szene überschattet: Portugals Rafael Leão und Chiles Ivan Roman flogen beide mit Rot vom Platz. Der Vorfall ereignete sich in der 36. Minute, als Portugals João Cancelo und der Chilene Felipe Faúndez im Kampf um den Ball aneinandergerieten. Es kam zur Rudelbildung, bei der Leão vom AC Milan und Roman aufeinandertrafen.

Der Portugiese schubste seinen Gegenspieler mehrmals, griff ihm an den Hals und traf ihn im Gesicht, woraufhin der Chilene zu Boden ging. Schiedsrichter Luca Zufferli zückte für beide Streithähne die Rote Karte, was für große Diskussionen sorgte. Leão zeigte sich nach dem Spiel reumütig und entschuldigte sich via Social Media für seine Aktion. Roman hingegen kritisierte die Härte des portugiesischen Stürmers.

Die Partie bot aber auch sportliche Höhepunkte. Gonçalo Guedes, der in der Halbzeit für Ronaldo eingewechselt worden war, brachte Portugal in der 58. Minute in Führung. Bruno Fernandes legte in der 75.

Minute nach und erzielte das 2:0. Lucas Cepeda traf in der Nachspielzeit per Kopf zum 2:1-Endstand für Chile. Portugal präsentierte sich trotz der numerischen Unterlegenheit nach der Roten Karte souverän und kontrollierte das Geschehen. Trainer Roberto Martínez zeigte sich zufrieden mit der Moral seiner Mannschaft.

Wir haben nach dem Platzverweis gut reagiert und die Partie unter Kontrolle gehalten, sagte der Spanier nach dem Abpfiff. Portugal bereitet sich intensiv auf die Weltmeisterschaft vor, die im Juni in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet. Die Seleção spielt in Gruppe K zusammen mit Kolumbien, Usbekistan und dem Kongo. Das Auftaktspiel bestreitet Portugal am 17.

Juni in Houston gegen den Kongo. Die Generalprobe ist am Mittwoch gegen Nigeria geplant. Coach Martínez hat große Ziele für das Turnier. Wir wollen etwas erreichen, was noch nie geschafft wurde, und wir haben den Willen, groß zu träumen, betonte der Coach.

Die Auswahl der Spieler war ein verantwortungsvoller, ehrlicher und arbeitsintensiver Prozess. Ich glaube, wir haben eine gute Balance gefunden. Mit Ronaldo, der auch mit 41 Jahren noch immer eine wichtige Rolle spielt, und einem talentierten Kader gehört Portugal zu den Favoriten auf den Titel. Die Fans hoffen auf den ersten WM-Triumph der Geschichte.

Das Spiel gegen Chile war ein wichtiger Test, der gezeigt hat, dass die Mannschaft auch mit Rückschlägen umgehen kann. Die Abwehr stand stabil, das Mittelfeld kreativ und der Angriff torgefährlich. Einzig die Disziplin muss verbessert werden, denn die Rote Karte für Leão war vermeidbar. Insgesamt war es ein gelungener Abend für die Portugiesen, die nun voller Selbstvertrauen in die letzten Vorbereitungstage gehen.

Die nächsten Trainingseinheiten werden genutzt, um an der Taktik zu feilen und die Automatismen zu verfeinern. Martínez plant, im Spiel gegen Nigeria noch einmal alle Spieler zu testen, um die endgültige Startelf für das WM-Auftaktspiel zu finden. Die Stimmung im Team ist hervorragend, die Spieler sind hochmotiviert. Portugal ist bereit für die große Bühne.

Die Weltmeisterschaft verspricht spannend zu werden, und die Seleção will ihren Teil dazu beitragen. Mit einer Mischung aus Erfahrung und Jugend, aus Stars und hungrigen Talenten, könnte der Traum vom Titel wahr werden. Das Spiel gegen Chile war ein erster Schritt in diese Richtung





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