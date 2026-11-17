Carlos Forbs entschied das Nations League Spiel gegen Wales mit seinem ersten Länderspieltor. Portugal siegt 3:2 in der Ära nach Cristiano Ronaldo.

Die portugiesische Fußballnationalmannschaft hat die Nach-Ronaldo-Ära mit einem deutlichen Bekenntnis zum Neuen begonnen. Beim 3:2-Sieg in Wales im Rahmen der Nations League sorgte Carlos Forbs mit seinem ersten Treffer für die Seleção für den entscheidenden Durchbruch. Das Spiel markierte einen emotionalen Moment, da Forbs die legendäre Rückennummer sieben übernahm, die Cristiano Ronaldo in 234 Länderspielen getragen hatte.

Symbolischer Wechsel von CR7 zu CF7

Die Nummer sieben ist mehr als nur eine Ziffer im Trikot. Sie war über Jahrzehnte das Insigne der portugiesischen Größe. Für Carlos Forbs, der beim belgischen Topklub FC Brügge unter Vertrag steht, war es die dritte Partie im Nationaldress und gleichzeitig der erste Treffer für die Auswahl. Der Sieg gegen Wales in der abschließenden Gruppenphase der Nations League diente als würdiger Auftakt in eine neue Generation des portugiesischen Fußballs.

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Ronaldo hatte seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft Anfang November offiziell erklärt. Während er bei 146 Länderspieltoren für Portugal stand, hat sich die Mannschaft nun auf den Weg gemacht, diese Bilanz in einer neuen Formation zu füllen. Forbs zeigte damit, dass die Tradition der Nummer sieben in guten Händen liegt.

Dramatischer Spielverlauf in Wales

Das Spiel selbst verlief für Portugal nicht reibungslos. Nachdem man zuvor eine klare 1:4-Niederlage gegen Dänemark hinnehmen musste, zeigte sich auch in Wales eine verletzliche Seite. Bruno Fernandes führte die Portugiesen in der elften Minute in Führung. Doch Wales reagierte blitzartig und drehte das Spiel durch Tore von David Brooks und Sorba Thomas auf 2:1.

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Portugal glich durch Pedro Neto in der 43. Minute kurz vor der Pause aus. In der 70. Minute entschied Carlos Forbs die Partie zugunsten der Seleção. Einen Moment später sah Neto die Gelb-Rote Karte, was Portugal in Unterzahl zurückließ. Dennoch reichte die Defensive für den hart erkämpften Sieg, der am Ende stand.

Ausblick auf die Viertelfinalspiele 2027

Mit diesem Sieg festigte Portugal seine Position in der Nations League. Die Mannschaft war bereits als Gruppensieger qualifiziert, da man vor dem Rücktritt Ronales mit vier Siegen perfekt gestartet war. Der Fokus verlagert sich nun auf das Viertelfinale. Dort warten starke Gegner wie Belgien, die Niederlande oder Spanien als potenzielle Kontrahenten.

Die Spiele im Viertelfinale sind für März 2027 angesetzt. Die portugiesische Auswahl muss nun beweisen, dass der Sieg in Wales kein Einzelfall war und die Mannschaft mit der neuen Nummer sieben stabil auftritt. Die Nachfolge Ronales ist eine historische Aufgabe, die Carlos Forbs und seine Mitspieler mit diesem Sieg positiv eingeläutet haben.