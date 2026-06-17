Portugal blamiert sich gegen Kongo: 1:1 - Ronaldo enttäuscht, Wissa schreibt Geschichte

Portugal kommt gegen Außenseiter Kongo nicht über ein 1:1 hinaus. Cristiano Ronaldo bleibt blass, während Yoane Wissa mit dem ersten WM-Tor für den Kongo für die Sensation sorgt.

In einer packenden Begegnung der Vorrunde der FIFA-Weltmeisterschaft trennten sich Portugal und der Exot Kongo mit einem überraschenden 1:1-Unentschieden. Für die portugiesische Star-Truppe um Superstar Cristiano Ronaldo war es eine herbe Enttäuschung, während der WM-Neuling aus Zentralafrika seinen ersten Punkt in der Turniergeschichte feierte.

Der Schockmoment für die Portugiesen kam kurz vor der Halbzeitpause: Nach einer Ecke stieg Newcastle-Star Yoane Wissa höher als alle Gegenspieler und köpfte den Ball unhaltbar ins Tor. Es war ein Treffer mitten in die Herzen der portugiesischen Fans - und das erste WM-Tor des Kongo überhaupt. Das Land, das 1974 in Deutschland sein Debüt gab, musste bis 2026 auf diesen historischen Moment warten. Portugal war eigentlich als Favorit in die Partie gegangen und hatte früh vorgelegt.

Bereits nach sechs Minuten flankte Neto den Ball butterzart in die Mitte, und der kleine Paris-Star Vitinha, mit nur 1,74 Meter Körpergröße, köpfte den Ball überragend zur 1:0-Führung ein. Sein Jubel war besonders ergreifend: Er streckte den Zeigefinger Richtung Himmel, eine Geste für seinen verstorbenen Teamkollegen Diogo Jota, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Die Emotionen waren auch auf der Tribüne spürbar: Seine Eltern waren in einer Loge im Stadion von Houston anwesend, und seine Mutter Silva weinte vor dem Anpfiff. Es waren rührende Szenen, die die menschliche Seite des Sports zeigten. Doch für die Portugiesen sollte es nicht der erhoffte Sieg werden. Superstar Cristiano Ronaldo, der bei seiner sechsten Weltmeisterschaft teilnimmt, blieb blass.

Er war kaum ins Spiel eingebunden, hing als Stürmer komplett in der Luft. Seine auffälligste Szene war in der 61. Minute, als er den Ball am Kasten vorbeistolperte - eine vergebene Chance, die er besser seinem Teamkollegen Bruno Fernandes überlassen hätte. Kurios: Torwart Diogo Costa hatte mit 37 Ballkontakten mehr Aktionen als Ronaldo mit 25.

Es war ein Zeichen für die schwache Offensivleistung der Portugiesen. Auf der anderen Seite feierte der Kongo einen Helden: Wissa, der 2021 von einer Frau mit Säure übergossen wurde und fast sein Augenlicht verloren hatte, sorgte mit seinem Tor für den größten Moment in der WM-Geschichte seines Landes.

Nach den schwachen Auftritten von Spanien gegen Kap Verde (0:0), Uruguay gegen Saudi-Arabien (1:1) und Belgien gegen Ägypten (1:1) reiht sich Portugal nun in die Liste der Top-Nationen ein, die gegen Außenseiter Federn lassen mussten. Das Spiel war geprägt von Emotionalität und Überraschungen. Die portugiesischen Spieler wirkten nach dem Ausgleich geschockt und fanden keine Mittel mehr, um den Sieg zu erzwingen.

Die kongolesische Mannschaft hingegen feierte das Remis wie einen Sieg - zu Recht, denn es war der erste Punktgewinn bei einer WM und das erste Tor überhaupt. Die Fans im Stadion und daheim in Afrika feierten ausgelassen. Das Unentschieden zeigt, dass im modernen Fußball kein Gegner mehr zu unterschätzen ist. Für Portugal ist der Druck nun gestiegen, während der Kongo auf eine Sensation in den verbleibenden Spielen hofft.

Die Partie bleibt in Erinnerung als ein denkwürdiger Abend, der die Faszination der Weltmeisterschaft unterstreicht





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