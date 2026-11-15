Portugal erleidet historische 1:4-Niederlage nach Cristiano Ronaldo Abschied

Die portugiesische Nationalmannschaft erleidet nach Cristiano Ronaldos Rücktritt eine historische 1:4-Niederlage gegen Dänemark. Kritische Presse reagiert auf das Debakel in Braga.

Portugal erlitt beim Nations-League-Spiel gegen Dänemark in Braga mit einer deutlichen 1:4-Niederlage eine der schwersten Pleiten in der jüngeren Geschichte der Nationalmannschaft. Dieses bittere Debakel fand im ersten offiziellen Auftritt unter Trainer Jorge Jesus statt, der die Mannschaft nach dem Rückzug der Legende Cristiano Ronaldo übernommen hat. Der 41-jährige Stürmer hatte sein Trikot nach 23 Jahren internationaler Karriere abgelegt, was einen tiefen Einschnitt in das portugiesische Team bedeutete. Die portugiesische Sportzeitung "Record" bezeichnete die gezeigte Leistung als erbärmlich und betonte, dass das Spielverlauf nur zu einem solchen historischen Ergebnis führen konnte. Medienberichten zufolge wurde der geplante Abend zu Ehren des langjährigen Stars direkt in einen Albtraum für die heimische Fanschaft umgewandelt.

Dramatischer Verlauf in der Estádio Municipal de Braga

Der Verlauf des Spiels in der "Pedreira" enthielt bereits bei einer 0:3-Führung der dänischen Auswahl klare Signale für einen eklatanten Misserfolg der Gastgeber. Die katalanische Tageszeitung "Sport" kritisierte, dass Portugal bei der Ehrung des Kapitäns gedemütigt wurde, anstatt die Feier gebührend ausklingen zu lassen. Dänemark dominierte die Partie deutlich und nutzte die scheinbare Verunsicherung der portugiesischen Abwehr und das Mittelfeld voll aus. Die spanische Zeitung "As" kommentierte scharf, dass Cristiano Ronaldo eine solche Entwertung seiner Würdigung durch das anschließende Debakel nicht verdient habe. Die Gäste umzingelten die portugiesische Defensive mit ihrer Dominanz und erzielten insgesamt vier Tore, was den Start der Ära nach Ronaldo zu einem Desaster werden ließ.

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Massive Kritik an Trainer Jorge Jesus und Kader

Die Medienlandschaft reagierte mit seltener Einigkeit auf die schwache Darstellung der Auswahlmannschaft. Der 72-jährige neue Trainer Jorge Jesus sah sich dabei im Zentrum der Kritik, da sein erster Pflichtkampf in Braga direkt mit einem klaren Kontertraum endete. Nicht nur interne Stimmen waren verärgert, sondern auch die ausländische Presse zog den Kader in zweifelhaften Situationen stark herunter. In Italien bewertete die "Gazzetta dello Sport" die Leistung ohne CR7 als schlechtes Bild und hob dabei heraus, wie dänische Angreifer und auch die eigenen Probleme die Tore ermöglichten. Die kulturelle Enttäuschung war dabei enorm, da der Abschied von Ronaldo normalerweise als Fest der Fußballkunst begangen werden sollte.

Symbolische Geste und emotionale Enttäuschung der Fans

Vor dem Anpfiff hatte die Nationalelf noch den Versuch unternommen, der Legende gebührend zu gedenken. Die Spieler liefen während der Zeremonie mit dem historischen Trikot von Cristiano Ronaldo um das Feld, um seine 23-jährige Ära zu würdigen. Auf den Tribünen der Arena hielten die Fans ein großes Banner hoch, das die Worte "Danke, Kapitän" in großen Lettern trug. Doch aus dieser ursprünglich als feierliche Ronaldo-Party konzipierten Veranstaltung wurde im weiteren Spielverlauf ein bitterer Fußballabend. Die Diskrepanz zwischen der emotionalen Geste und der sportlichen Realität führte bei den Zuschauern und Journalisten zu tiefer Enttäuschung und Wut.

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Positionierung in der Nations League trotz der Pleite

Trotz der schmerzhaften 1:4-Auswärtsniederlage gegen Dänemark bleibt Portugal an der tabellarischen Spitze der Nations-League-Gruppe D stehen. Mit zwölf Punkten verfügt die Auswahl vor dem letzten Spieltag weiterhin über eine sichere Position in der Gruppenphase. Dennoch wirkt die Niederlage wie ein massiver Dämpfer für die neue Identität der Mannschaft unter der Ägide von Jorge Jesus. Die dänischen Angreifer zeigten keine Gnade und nutzten die defensiven Schwachstellen konsequent aus, was die sportliche Herausforderung für das kommende Spiel verschärft. Die Spieler und die Führungsebene stehen nun vor der Aufgabe, das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Medien schnellstmöglich wiederherzustellen.

Zusammenfassung der medialen Resonanz und Kritik

Die Resonanz der Presse bleibt in Deutschland, Spanien, Italien und Portugal unverändert kritisch. Während "O Jogo" feststellt, dass der Abend auf die schlimmste Weise endete, betont "A Bola", dass ein Eklat bereits bei 0:3 absehbar war. Die italienische "Gazzetta dello Sport" verweist speziell auf die torgefährliche Leistung der Gegner im Vergleich zur eigenen Schwäche. Alle Berichte einig sich darin, dass das Spiel unter dem Schatten des Abschieds von Cristiano Ronaldo stand und diese Ehrung durch die sportliche Niederlage stark entwertet wurde. Die Fans und Experten fragen sich nun, wie die Nationalmannschaft ihre Identität jenseits der Legende Ronaldo neu definieren wird.