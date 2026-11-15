Portugal erleidet historische Heimniederlage nach Abschied von Cristiano Ronaldo

Die portugiesische Nationalmannschaft verliert mit 1:4 gegen Dänemark. Die höchste Heimniederlage fällt in die Zeit nach Cristiano Ronaldos Rücktritt.

Die portugiesische Fußballnationalmannschaft erlitt am Sonntagabend in der Heimstätte eine historische Pleite, als das Team mit einem klaren 1:4 gegen die Auswahl aus Dänemark unterlag. Dieses Ergebnis markiert die höchste Heimniederlage in einem offiziellen Pflichtspiel der jüngeren Geschichte des Landes. Der Kontext dieser sportlichen Demütigung ist dabei einzigartig, da das Spiel direkt auf den Rücktritt von Cristiano Ronaldo aus der Nationalmannschaft Anfang November folgte. Die Atmosphäre im Stadion war durch eine komplexe Mischung aus Abschiedsfeiern und späterer Enttäuschung geprägt, die das Spielgeschehen nicht positiv beeinflussen konnte, aber den emotionalen Rahmen für die Leistung der Spieler bildete.

Sportliche Details und Historische Bedeutung des Spiels

Das Spiel gegen Dänemark endete mit einem Debakel, das die portugiesischen Fans fast höhnisch mit dem Namen des ehemaligen Kapitäns begleiteten, nachdem das vierte Gegentor gefallen war. Die portugiesische Tageszeitung "Público" reagierte mit scharfer Kritik und stellte fest, dass weder Ronaldo noch das Team selbst dem Abend der Ehrungen gerecht wurden. Ein Kommentar in der Zeitung fasste die Situation pointiert zusammen: Die schlechte Nachricht sei die schwere Niederlage, die sehr schlechte die mangelnde Kontrolle über das Spiel, und die gute Nachricht, dass es kaum noch schlechter laufen könne. Diese Einschätzung unterstreicht die Schwere des sportlichen Fehlschlags, der die Mannschaft in eine kritische Phase der Bewertung ihrer neuen Struktur nach der Ära Ronaldo katapultierte.

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Positionen der Verantwortlichen und Kritik der Medien

Der spanische Sportdaily "As" titelte mit den Worten "Cristiano hat das nicht verdient", um auszudrücken, dass die Schwäche des Teams nicht auf das Konto des abgewanderten Superstars gehen sollte. Roberto Martínez, der 72-jährige Nationaltrainer, versuchte, die Situation rational einzuordnen. Als gefragt wurde, ob er Ronaldo vermissen würde, antwortete der Coach distanziert, dass der Spieler ja nicht mehr da sei und seine Zukunft bereits entschieden habe. Er fügte hinzu, dass Ronaldo zwar fehlt, um Gesellschaft zu leisten, aber nicht mehr auf dem Platz spielt. Diese Haltung soll zeigen, dass das Team nun eigenständig agieren muss, auch wenn die Medien und die Fans den Verlust emotional stark machen.

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Auswirkungen auf die WM-Qualifikation und nächste Schritte

Trotz der Niederlage bleibt Portugal durch den bisherigen Erfolg in der Gruppe im Rennen um den ersten Platz. Defensivspieler Rúben Neves betonte, dass die Mannschaft weiterhin Erster sei und noch ein Spiel gegen Wales zur Verfügung habe, um die Tabellenführung zu sichern. Das Gruppenfinale findet am Dienstag um 20.45 Uhr statt. Neves erklärte, dass der Trainer versucht habe, die Spieler aufzubauen und ihnen Kraft zu geben, da das nächste Spiel als entscheidend für die weitere Qualifikation eingestuft wird. Vor dem letzten Spieltag liegt Portugal drei Zähler vor Dänemark, was die Spannung für das Abschlussduell gegen Wales erhöht und den Druck auf die Spieler, insbesondere auf die neuen Führungspersönlichkeiten, deutlich steigen lässt.

Ehrungen und öffentliche Wahrnehmung des Abschieds

Cristiano Ronaldo selbst war weder auf dem Feld noch auf der Tribüne anwesend, als die Mannschaft mit seiner Rückennummer sieben auflief. Während der Nationalhymne wurde auf der Haupttribüne ein Banner gezeigt, das seine größten Momente im Dress des Nationalteams zusammenfasste. Das Publikum spendete dem 41-Jährigen in der siebten Minute Applaus und Sprechchöre. Rúben Neves bestritt jedoch, dass diese Ehrung die Leistung der Mannschaft abgelenkt habe. Er betonte, dass die Tribute sehr verdient und schön gewesen seien, aber keinen direkten Einfluss auf das negative Ergebnis des Spiels gehabt hätten. Die Trennung von der Ronaldo-Ära ist somit nicht nur sportlich, sondern auch emotional eine immense Herausforderung für das portugiesische Team.