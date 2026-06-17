Portugal gedenkt Diogo Jota mit bewegendem Tribut vor WM-Spiel gegen DR Kongo

Die portugiesische Nationalmannschaft hat vor ihrem WM-Vorrundenspiel gegen die DR Kongo ihrem verstorbenen Teamkollegen Diogo Jota einen emotionalen Tribut erwiesen. Während der Nationalhymne wurde ein Bild des ehemaligen Liverpool-Stars auf den Stadionbildschirmen gezeigt, und die Spieler trugen spezielle Armbänder mit seinem Namen. Jotas Eltern waren anwesend und sichtlich gerührt.

Kurz vor dem Anpfiff des WM-Vorrundenspiels gegen die DR Kongo gedachten die portugiesischen Nationalspieler ihrem verstorbenen Teamkollegen Diogo Jota , der im Alter von 28 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Während des Abspielens der Nationalhymne wurde auf den großen Stadionbildschirmen ein Bild des ehemaligen Liverpool-Stars gezeigt, was für einen sehr emotionalen Moment sorgte, insbesondere weil Jotas Eltern im Stadion anwesend waren und die Szene live miterlebten. Die Kameras fingen die bewegenden Reaktionen ein, wie seine Mutter und sein Vater sichtlich ergriffen waren, als die Fans und die Mannschaft ihrem Sohn Tribut zollten - ein Gänsehaut-Moment bereits vor dem ersten Ballkontakt.

Um Jota auch während des Spiels auf dem Platz präsent zu halten, trugen die portugiesischen Spieler spezielle Armbänder, die ihnen Premierminister Luís Montenegro überreicht hatte. Diese Armbänder zeigten die Namen aller Spieler des aktuellen WM-Kaders sowie den Namen von Diogo Jota. Mittelfeldspieler Vitinha erklärte vor dem Spiel, dass der Premierminister sichergestellt habe, dass die Mannschaft die Armbänder während des Spiels tragen dürfe, und es den Spielern überlassen habe, ob sie davon Gebrauch machen.

Die Mannschaft habe sich sehr darüber gefreut und gemeinsam entschieden, die Armbänder zu tragen. Jota hatte zuletzt beim FC Liverpool gespielt und 49 Länderspiele für Portugal absolviert; sein plötzlicher Tod zusammen mit seinem Bruder im vergangenen Jahr hatte eine große Lücke hinterlassen.

Für Starspieler Cristiano Ronaldo und seine Teamkollegen ging es sportlich zwar um einen perfekten Start in die WM, doch schon vor dem Anpfiff wurde deutlich, dass dieses Spiel auch im Zeichen der Erinnerung an einen Teamkollegen stand, der noch immer Teil der Mannschaft ist. Der emotionale Tribut wurde in der Fernsehübertragung landesweit sichtbar und gilt als einer der bewegendsten Momente des bisherigen Turniers, der die Verbundenheit der Mannschaft über den Verlust hinaus verdeutlichte





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