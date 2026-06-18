Portugal gedenkt Diogo Jota mit bewegender Zeremonie vor WM-Auftakt

Vor dem ersten Spiel der portugiesischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft gedachte das Team seines verstorbenen Kollegen Diogo Jota. Mit einer Geste während der Nationalhymne und speziellen Armbändern ehrte die Mannschaft den Offensivspieler, der 2023 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Seine Eltern verfolgten die emotionale Szene im Stadion.

Die portugiesische Nationalmannschaft gedachte vor ihrem WM-Auftaktspiel gegen die Demokratische Republik Kongo mit einer bewegenden Zeremonie ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Teamkollegen Diogo Jota . Während des Abspielens der Nationalhymne wurde auf den Videoleinwänden im Stadion ein großes Bild des früheren Liverpool-Profis gezeigt.

Unter den Zuschauern befanden sich auch Jotas Eltern, die die Geste von den Tribünen aus verfolgten. Zudem lief die Mannschaft mit besonderen Armbändern auf, auf denen die Namen aller WM-Teilnehmer Portugals verewigt sind - darunter auch der von Diogo Jota. Mittelfeldspieler Vitinha erklärte im Zusammenhang mit Premierminister Luís Montenegro, dass Jota sichergestellt habe, dass die Mannschaft die Bänder tragen dürfe, und es ihr überlassen habe, ob sie dies tue.

Die Mannschaft habe sich sehr darüber gefreut und beschlossen, sie gemeinsam zu tragen. Jota war im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem Bruder bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Offensivspieler absolvierte 49 Länderspiele für Portugal. Das 1:1-Unentschieden gegen die DR Kongo rückte angesichts der emotionalen Bilder vor dem Anpfiff zunächst in den Hintergrund.

Die Würdigung des früheren Nationalspielers und die Anwesenheit seiner Eltern sorgten für einen der bewegendsten Momente der bisherigen Weltmeisterschaft





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