Portugal gegen DR Kongo: WM-Auftakt mit besonderen Umständen

Portugal und die Demokratische Republik Kongo eröffnen die Gruppe K der WM 2026 in Houston. Während die Portugiesen mit Superstar Ronaldo als Mitfavorit antreten, reist das kongolesische Team nach einer Ebola-Quarantäne an. Das ZDF überträgt live um 19 Uhr.

Die portugiesische Nationalmannschaft startet am Mittwochabend in ihre Mission zur zweiten Weltmeisterschaft. Im NRG Stadium von Houston trifft das Team um Superstar Cristiano Ronaldo in der Gruppe K auf die Demokratische Republik Kongo.

Für Portugal zählt das Turnier als einer der großen Favoriten. Trainer Roberto Martínez verfügt über einen Kader voller internationaler Topstars. Neben dem 39-jährigen Ronaldo gehören etwa Bernardo Silva, Bruno Fernandes und Rafael Leão zum Aufgebot. Die Portugiesen gehen als amtierender Europameister von 2016 in das Turnier, auch wenn die letzten Jahre nicht immer von Erfolg gekrönt waren.

Bei der WM 2022 in Katar scheiterte man bereits im Viertelfinale an Marokko. Nun soll die Erfahrung von Ronaldo, der seine fünfte Weltmeisterschaft spielt, den Unterschied ausmachen. Der Superstar von Al-Nassr hat angekündigt, dass dies seine letzte WM sein wird. Entsprechend motiviert reist die Mannschaft in die USA.

Die Demokratische Republik Kongo hingegen reist unter extremen Bedingungen an. Das Land leidet unter einer schweren Ebola-Krise, die weite Teile der Bevölkerung betrifft. Vor der Abreise zur WM musste der gesamte Tross der kongolesischen Delegation eine 21-tägige Quarantäne außerhalb der Heimat absolvieren. Die Spieler und Trainer blieben in einem streng isolierten Trainingslager in Kamerun.

Die Reise nach Houston erfolgte unter strengen medizinischen Auflagen. Zudem dürfen aufgrund verschärfter Visa-Bestimmungen nur wenige kongolesische Fans ins Stadion. Das Team hofft daher auf die lautstarke Unterstützung der kongolesischen Diaspora in den USA. Trainer Sébastien Desabre, ein Franzose, setzt auf eine Mischung aus erfahrenen Legionären und jungen Talenten.

Der Star der Mannschaft ist der Stürmer Cédric Bakambu, der in der Türkei für Galatasaray spielt. Auch der Mittelfeldspieler Chadrac Akolo vom FC St. Gallen gehört zu den Hoffnungsträgern. Die defensive Stabilität wird von Verteidiger Glody Ngonda-Mananga (Maccabi Tel Aviv) angeführt. Das NRG Stadium in Houston bietet Platz für über 70.000 Zuschauer und verfügt über ein schließbares Dach.

Bei sommerlichen Temperaturen in Texas wird die Partie unter idealen Bedingungen stattfinden. In Deutschland überträgt das ZDF die Begegnung live im Free-TV. Ab 19:00 Uhr MEZ begrüßt das sportstudio-Team die Zuschauer. Kommentiert wird die Partie von Claudia Neumann, einer der bekanntesten Fußballkommentatorinnen des Senders.

Für die Zuschauer in Deutschland ist das eine erstklassige Sendezeit. Die Partie ist die einzige Begegnung des Abends im Gruppenprogramm, daher wird es eine ausführliche Vorberichterstattung geben. Historisch gesehen ist dieses Duell eine Premiere: Portugal und die DR Kongo trafen bisher nie in einem Pflichtspiel aufeinander. Lediglich in Freundschaftsspielen gab es Begegnungen, die aber nicht in den offiziellen Statistiken geführt werden.

Die Statistik spricht also eher für die Portugiesen, die als klarer Favorit ins Spiel gehen. Doch die besonderen Umstände der kongolesischen Mannschaft könnten für eine Überraschung sorgen. Die Fans dürfen gespannt sein, ob Ronaldo seine Torjägerqualitäten auch auf amerikanischem Boden unter Beweis stellen kann





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