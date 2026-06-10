Portugal gewinnt WM-Test gegen Nigeria mit 2:1, Ronaldo agierte unglücklich

Portugal hat im letzten Test zur WM einen Erfolgserlebnis gegen Nigeria gefeiert. Cristiano Ronaldo agierte unglücklich und verließ den Rasen in der 65. Minute, umhielt seinen Backup-Torhüter Goncalo Ramos und feierte mit Coach Roberto Martínez. Ronaldo hatte in seiner 228. Länderspielpartie sehr engagiert begonnen, verfehlte jedoch mehrere Chancen. In der 9. Minute erzielte Pedro Neto den Führungstreffer, doch die Nigerianer ließen sich nicht nachhaltig beeindrucken. Portugal trifft am 17. Juni in der Gruppe K um 19 Uhr in Houston auf Kongo, anschließend warten die Duelle mit Usbekistan und Kolumbien.

Portugal gewinnt mit einem Erfolgserlebnis im letzten Test zur WM gegen die nicht qualifizierten Nigeria ner mit 2:1 (1:1). Cristiano Ronaldo agierte unglücklich und verließ den Rasen in der 65.

Minute, umhielt seinen Backup-Torhüter Goncalo Ramos und feierte mit Coach Roberto Martínez. Ronaldo hatte in seiner 228. Länderspielpartie sehr engagiert begonnen, verfehlte jedoch mehrere Chancen. In der 9.

Minute erzielte Pedro Neto den Führungstreffer, doch die Nigerianer ließen sich nicht nachhaltig beeindrucken. Ronaldo blieb ein Aktivposten, aber seine Mitspieler verfehlten mehrere gute Gelegenheiten zum Sieg. Portugal trifft am 17. Juni in der Gruppe K um 19 Uhr in Houston auf Kongo, anschließend warten die Duelle mit Usbekistan und Kolumbien





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