Cristiano Ronaldo scheint nicht mehr die gleiche Fähigkeiten zu besitzen, die ihn zu einem der besten Spieler der Welt machen. Die Diskussionen werden nun beginnen und Trainer Roberto Martínez unter Druck setzen.

Portugal legt gegen DR Kongo einen Fehlstart in die WM hin, Cristiano Ronaldo ist keine große Hilfe. Der Superstar übersah den besser postierten Bruno Fernandes in seinem Rücken, der Mittelfeldspieler von Portugal blieb stattdessen beim 1:1 gegen den Außenseiter DR Kongo.

Die als Mitfavoriten gehandelten Portugiesen haben einen Fehlstart in die WM. Am Mittwoch war Cristiano Ronaldo der Mannschaft nämlich keine große Hilfe. Die explosiven Läufe und Dribblings, mit denen Ronaldo vor einigen Jahren vielleicht noch den tiefen Block der DR Kongo hätte sprengen können, scheint der Offensivspieler mittlerweile nicht mehr in seinem Repertoire zu haben. Was dagegen nicht nachgelassen hat, ist der brennende Ehrgeiz Ronaldos.

Er will immer spielen, Rekorde jagen, Weltmeister werden und seiner unglaublichen Karriere ein weiteres, außergewöhnliches Kapitel hinzufügen. Ronaldo ist zweifellos einer der besten Spieler der Geschichte, in Portugal genoss er lange Zeit den Respekt und die Anerkennung seiner Mannschaftskollegen. Doch jetzt scheint die Beziehung zwischen Ronaldo und seinen Mitspielern angespannt zu sein. Der 41-jährige Ronaldo scheint nicht mehr das Standing von früher zu genießen, zumindest lässt das heftige Hadern von Fernandes nach dem nicht durchgelassenen Ball darauf schließen.

Selbstverständlich ist Cristiano Ronaldo auch im Alter von 41 Jahren noch immer ein großartiger Fußballer, vielleicht widerlegt er sämtliche Kritiker bereits im nächsten Spiel gegen Usbekistan am Dienstag. Doch bis dahin bleibt die Frage, ob Ronaldo noch die gleiche Fähigkeiten besitzt, die ihn zu einem der besten Spielern der Welt machen. Die Diskussionen werden nun beginnen und Trainer Roberto Martínez unter Druck setzen. Denn auch in der Mannschaft scheint Ronaldo nicht mehr das Standing von früher zu genießen.

Die Zukunft von Ronaldo in der Nationalmannschaft ist ungewiss, aber eines ist sicher: die Nationalmannschaft wird auf jeden Fall ein großartiges Spiel gegen Usbekistan abliefern





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Cristiano Ronaldo Portugal WM Fehlstart DR Kongo

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