In einem überraschenden Spiel erkämpft sich die Demokratische Republik Kongo ein 1:1-Unentschieden gegen Portugal. Cristiano Ronaldo bleibt dabei weit hinter den Erwartungen zurück und bringt es auf nur 25 Ballkontakte. Die kongolesische Defensivstrategie scheint aufzugehen, doch Portugal braucht in den nächsten Spielen dringend einen Sieg.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand Cristiano Ronaldo , jedoch ganz und gar nicht in der Art und Weise, die er sich gewünscht hätte. Portugal kam gegen die Demokratische Republik Kongo nicht über ein 1:1- Unentschieden hinaus - ein klassischer Fehlstart für die favorisierte Mannschaft.

Besonders betroffen war der Superstar Ronaldo, dessen Auftritt über die gesamten 90 Minuten hinweg kaum nennenswerte Akzente setzte. Der 41-jährige Altmeister, der mittlerweile in Saudi-Arabien spielt, brachte es auf lediglich 25 Ballkontakte und konnte in der ersten Halbzeit nicht einmal einen Torschuss verzeichnen, wodurch er praktisch unsichtbar blieb. Der kongolesische Mittelfeldspieler Ngal'ayel Mukau zeigte sich nach der Partie überrascht von dieser Leistung: "Wir wussten, dass er nicht mehr der Alte ist, dass er weniger läuft und weniger arbeitet.

Aber ich habe trotzdem mehr von ihm erwartet.

" Die Defensivtaktik der Kongolesen ging auf: Sie hatten Ronaldo gezielt "ruhigstellen" wollen, wie Torschütze Yoane Wissa bestätigte. Besonders eine Szene in der zweiten Halbzeit illustrierte die Frustration: Ronaldo entschied sich trotz besser postiertem Teamkollege Bruno Fernandes zum Abschluss, was diesen sichtlich verärgerte. Dennoch betonte Wissa, Ronaldo nicht für das gesamte Turnier abschreiben zu wollen. Nach dem Spiel überwog der Respekt vor der außergewöhnlichen Karriere des Portugiesen, auch wenn sein aktueller Zustand Fragen aufwirft.

Portugal steht nun unter Zugzwang und muss in den kommenden Gruppenspielen gegen Usbekistan und Kolumbien punkten, um das Achtelfinale zu erreichen. Ob Ronaldo in diesen Partien den erhofften Durchbruch schafft, bleibt abzuwarten





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