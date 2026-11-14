Portugal ohne Cristiano Ronaldo: Verband ändert Design der Nummer 7

Portugals Nationalmannschaft läuft erstmals ohne Cristiano Ronaldo auf. Der Fußball-Verband hat das Trikot mit der Nummer 7 verändert, um das Vermächtnis des Rekordnationalspielers zu würdigen.

Für Portugals Fußball beginnt eine neue Ära, denn die Nationalmannschaft läuft erstmals seit dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo (41) ohne ihren Superstar auf. Der Rekordnationalspieler spielt aktuell für Al-Nassr in Saudi-Arabien und hat seine Karriere im Nationaltrikot offiziell beendet.

Nach 23 Jahren im rot-grünen Trikot ist ein Portugal ohne CR7 kaum vorstellbar. Zu Ehren des Superstars hat der portugiesische Fußball-Verband das Design des Trikots mit der Nummer 7 verändert.

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Änderung am Design der Nummer 7

Der portugiesische Fußball-Verband hat das Design der Ziffer 7 angepasst, damit das Trikot nicht mehr exakt dem Design des Rekordnationalspielers entspricht. Die offensichtlichste Änderung ist ein Querstrich in der Ziffer 7.

Nach Angaben des Verbands soll durch die Änderung sichergestellt werden, dass kein portugiesischer Spieler mehr das exakte Design von Ronaldo trägt. Der Verband sieht darin zugleich eine weitere Möglichkeit, die Bedeutung dieser besonderen Nummer zu verewigen.

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In seinem Statement betont der Verband, dass die Nummer 7 ab sofort eine andere Ziffer trägt, aber mit demselben Wesenskern und demselben Stolz verbunden bleibt. Die bisherige Nummer werde als Symbol für eine Geschichte bewahrt, die nicht in Vergessenheit geraten werde.

Ronaldos Rekorde und Erfolge mit Portugal

Cristiano Ronaldo hat für Portugal insgesamt 146 Tore erzielt, ein Rekord im Nationalteam. Für die Iberer bestritt er sechs WM-Endrunden und sechs EM-Endrunden, was seine außergewöhnliche Präsenz bei den großen Turnieren unterstreicht.

Der Höhepunkt seiner Karriere war der dramatische EM-Titel 2016. Im Finale gegen Frankreich gewann Portugal mit 1:0 nach Verlängerung, obwohl Ronaldo früh verletzt ausgewechselt werden musste.

Bei der WM 2026 führte Ronaldo die Mannschaft ins Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien und erzielte auf dem Weg dorthin drei Tore. Zuletzt traf er 2025 in Deutschland auch im Halbfinale gegen die DFB-Elf.

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Bruch mit Jorge Jesus und Rücktritt

Cristiano Ronaldo hat seinen offiziellen Rücktritt erklärt, nachdem es im September zum Bruch mit Nationaltrainer Jorge Jesus (72) gekommen war. Der Konflikt entstand bei den Nations-League-Spielen gegen Wales und Norwegen.

Vor einigen Tagen gab Ronaldo seinen Rücktritt bekannt, womit die Ära des Rekordnationalspielers im portugiesischen Nationaltrikot endet. Die Entscheidung markiert den Übergang zu einer Mannschaft ohne ihre größte Ikone.

Für seinen Klub Al-Nassr geht Ronaldo in Saudi-Arabien weiterhin auf Torejagd. Das Team steht aktuell auf dem 3. Platz der Tabelle.