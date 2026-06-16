Portugal startet gegen DR Kongo in die WM 2026

Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft treffen im ersten Spiel der WM 2026 auf die Demokratische Republik Kongo. Das Spiel wird live im Free-TV im ZDF gezeigt.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 startet für Superstar Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft mit einer Partie gegen die Demokratische Republik Kongo in der Gruppe K im NRG Stadium in Houston.

Portugal, angeführt von Cristiano Ronaldo, geht als Mitfavorit ins Rennen und möchte von Beginn an seiner Favoritenrolle gerecht werden. Die DR Kongo wird alles geben, um dem Favoriten Paroli zu bieten. Die afrikanische Mannschaft reist jedoch unter extremen Bedingungen an, da sie wegen einer schweren Ebola-Krise in der Heimat strikte Quarantäneauflagen vor der Einreise in die USA einhalten musste.

Fußballfans in Deutschland können sich auf eine beste Sendezeit freuen: Das Spiel wird hierzulande am Mittwochabend um 19:00 Uhr im Free-TV im ZDF gezeigt. Das Gruppenspiel zwischen Portugal und der DR Kongo wird live und in voller Länge im 'sportstudio live' übertragen, kommentiert von Claudia Neumann. Portugal, angeführt von Cristiano Ronaldo, gehört zum erweiterten Favoritenkreis des Turniers.

Das Team des französischen Trainers Sébastien Desabre hat eine kräftezehrende Zeit hinter sich, da es wegen des Ebola-Ausbruchs im eigenen Land vor der WM in eine 21-tägige Isolations-Quarantäne außerhalb der Heimat musste. Da kongolesische Fans aufgrund strenger Visa-Auflagen kaum im Stadion sein können, hofft das Team auf die Unterstützung der Community vor Ort in Houston. Das NRG Stadium in Houston fasst über 70.000 Zuschauer und bietet die perfekte Kulisse für den Einzug von 'CR7' auf die ganz große WM-Bühne.

Bei einer Weltmeisterschaft ist dieses Duell eine absolute Premiere, da es bislang in den offiziellen Wettbewerbs-Datenbanken keine nennenswerten Pflichtspiel-Begegnungen zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo gibt





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