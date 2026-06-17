Portugal trifft auf Kongo: Ronaldos WM-Auftakt unter besonderen Umständen

Im ersten Spiel der Gruppe K der WM 2026 misst sich der portugiesische Favorit um Cristiano Ronaldo mit der Demokratischen Republik Kongo, deren Team von einer Ebola-Krise und Quarantäne betroffen ist.

Für Superstar Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft beginnt das Abenteuer Weltmeisterschaft 2026 mit dem Auftakt in der Gruppe K. Im NRG Stadium in Houston trifft der Mitfavorit auf die Demokratische Republik Kongo.

Die Partie verspricht besondere Brisanz, denn die Gäste reisten unter extremen Bedingungen an. Aufgrund einer schweren Ebola-Krise in ihrer Heimat unterlagen sie strengen Quarantäneauflagen vor der Einreise. Die Startelf Portugals wird voraussichtlich von Diogo Costa im Tor angeführt, mit einer Abwehrkette aus Joao Cancelo, Tomas Araujo, Renato Veiga und Nuno Mendes. Im defensiven Mittelfeld sollen Joao Neves und Vitinha agieren, unterstützt von Bernardo Silva, Bruno Fernandes und Pedro Neto.

Im Sturm führt Cristiano Ronaldo, der Kapitän, die Linie an. Für deutsche Fußballfans bietet die Begegnung eine attraktive Sendezeit: Das Spiel wird am Mittwochabend um 19 Uhr im ZDF live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Das ZDF-Sportstudio moderiert den Abend, die Kommentatoren werden noch bekannt gegeben. Portugal zählt unter der Leitung von Trainer Roberto Martínez zum erweiterten Favoritenkreis des Turniers, insbesondere nach dem jüngsten Sieg bei einem bedeutenden Wettbewerb.

Die Mannschaft der Demokratischen Republik Kongo, trainiert vom Franzosen Sébastien Desabre, hat eine kräftezehrende Zeit hinter sich. Wegen des Ebola-Ausbruchs musste das Team vor der WM eine 21-tägige Isolationsquarantäne außerhalb der Heimat verbringen. Da kongolesische Fans aufgrund strenger Visa-Auflagen kaum ins Stadion reisen können, hofft das Team auf die Unterstützung der lokalen Community in Houston. Das NRG Stadium bietet mit über 70.000 Plätzen und einem schließbaren Dach eine moderne Kulisse für den erwarteten Einzug von Cristiano Ronaldo auf die WM-Bühne.

Historisch gesehen ist dieses Duell eine absolute Premiere. Bislang gibt es in den offiziellen Wettbewerbsdatenbanken keine nennenswerten Pflichtspielbegegnungen zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Portugal DR Kongo Cristiano Ronaldo Ebola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Portugal gegen DR Kongo: WM-Auftakt mit besonderen UmständenPortugal und die Demokratische Republik Kongo eröffnen die Gruppe K der WM 2026 in Houston. Während die Portugiesen mit Superstar Ronaldo als Mitfavorit antreten, reist das kongolesische Team nach einer Ebola-Quarantäne an. Das ZDF überträgt live um 19 Uhr.

Read more »

WM 2026: Nach Ebola-Quarantäne: WM-Auftakt für Kongo data-manual=titleMehr als 50 Jahre nach ihrer ersten WM-Teilnahme trifft die Demokratische Republik Kongo heute zum Auftakt auf Portugal. data-manual=googleTeaserText

Read more »

WM-Auftakt für Portugal und die DR Kongo in Houston: Ronaldo trifft auf Ebola-geplagteunderPortugals Nationalmannschaft um Star Cristiano Ronaldo startet mit dem Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo in die WM 2026. Die Kongolesen kamen aufgrund einer Ebola-Krise unter besonderen Bedingungen ins Turnier. Das Duell im NRG Stadium ist einPremieren.

Read more »

WM-Auftakt: ZDF zeigt falsche Flagge bei Portugal gegen DR KongoPeinlicher Patzer im ZDF: Bei der Übertragung des WM-Spiels Portugal gegen die Demokratische Republik Kongo wurde zunächst die falsche Flagge eingeblendet - die von Marokko. Erst nach elf Minuten wurde der Fehler korrigiert.

Read more »