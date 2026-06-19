Portugal trifft auf WM-Debütant Usbekistan - Historisches Duell in Houston

Die Begegnung zwischen Portugal und Usbekistan bei der WM 2026 ist eine historische Premiere. Während der europäische Top-Favorit um Cristiano Ronaldo Erfahrung mitbringt, hofft der asiatische Neuling auf eine Sensation. Alle Infos zu Spielort, Live-Übertragung und taktischen Ausrichtungen.

Der Nations-League-Sieger trifft am zweiten Spieltag der Gruppe K in Houston auf einen asiatischen Debütanten. Wo Sie das Spiel am Dienstag live im Free-TV und Live-Stream verfolgen können, wie die Teams auflaufen könnten und alle wichtigen Hintergrundinfos im Überblick.

Der europäische Top-Teilnehmer erinnert sich nur allzu gut an die 1:2-Niederlage gegen Südkorea in der Gruppenphase vor vier Jahren - ein Warnsignal, das auch diesmal präsent sein dürfte. Usbekistan steht nach mehreren knapp verpassten Qualifikationen erstmals auf der ganz großen WM-Bühne. Die Zentralasiaten haben sich im asiatischen Fußballverband enorm weiterentwickelt und möchten in der "Space City" Houston mit einer kompakten Defensive und schnellem Umschaltspiel einen starken Eindruck hinterlassen und den großen Favoriten ärgern.

Das Vorrundenspiel zwischen Portugal und Usbekistan wird am Dienstag, den 23. Juni 2026, live im Free-TV in der ARD ausgestrahlt. Mit dem kostenlosen ran-Liveticker verpasst du keine Sekunde der Partie zwischen Portugal und Usbekistan. Das WM-Gruppenspiel in Houston ist eine historische Premiere: Es gab noch nie ein direktes Duell zwischen den A-Nationalmannschaften aus Portugal und Usbekistan - weder bei einem Turnier noch in einem Testspiel.

Die Rollen vor dem ersten Aufeinandertreffen sind klar verteilt: Das europäische Top-Team rund um Cristiano Ronaldo geht als erfahrener Dauergast und klarer Favorit in die Partie. WM-Debütant Usbekistan hingegen feiert 2026 seine Turnierpremiere und reist als unbeschriebenes Blatt und krasser Außenseiter nach Texas, der im ersten Duell der Verbandsgeschichte auf die Sensation hofft. Austragungsort der Partie ist das NRG Stadium in Texas. Die Arena fasst über 72.000 Zuschauer und ist die Heimstätte des NFL-Teams Houston Texans.

Ein großer Pluspunkt für die Profis: Das Stadion besitzt ein einziehbares Dach und ist komplett klimatisiert. Trotz der texanischen Sommerhitze herrschen beim Duell zwischen Portugal und Usbekistan somit perfekte Bedingungen auf dem Rasen





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