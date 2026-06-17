Die Blicke richten sich nun auf Cristiano Ronaldo und Thomas Tuchel. Portugal und England warten auf die Fußball-Weltmeisterschaft.

Portugal und England warten auf die Fußball- Weltmeisterschaft . In der Nacht standen bereits die Partien Irak gegen Norwegen, Argentinien gegen Algerien sowie Österreich gegen Jordanien auf dem Programm.

Am Mittwochabend richten sich die Blicke nun auf Cristiano Ronaldo und Thomas Tuchel. Um 19 Uhr greift Portugal gegen die Demokratische Republik Kongo ins Turnier ein. Drei Stunden später folgt das Topspiel des Tages: England trifft im ersten WM-Spiel unter Trainer Thomas Tuchel auf Kroatien. Für Portugal ist die Ausgangslage klar.

Gegen WM-Rückkehrer DR Kongo zählt nur ein Sieg. Die Afrikaner sind erstmals seit 1974 wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei und gelten in Gruppe K als Außenseiter. Bei Portugal steht einmal mehr Cristiano Ronaldo im Mittelpunkt. Der Superstar reist mit großen Ambitionen zur WM: “Ich fühle mich sehr gut.

Habt ihr die letzten Spiele nicht gesehen? ” Portugal gewann seine beiden WM-Tests gegen Chile und Nigeria jeweils mit 2:1. Ronaldo macht keinen Hehl aus seinen Zielen: “Wir fahren mit jeder Menge Hoffnung zu dieser WM. Diese Generation wird Portugal eine Menge großartiger Dinge bescheren.

” Noch größere Aufmerksamkeit dürfte am Abend auf England liegen. Für Thomas Tuchel beginnt gegen Kroatien das wohl wichtigste Turnier seiner Trainerkarriere. Seit dem WM-Titel 1966 warten die Engländer auf den nächsten Triumph. Ausgerechnet ein deutscher Trainer soll die “Three Lions” nun zurück an die Weltspitze führen.

Bereits vor dem ersten Anpfiff sorgte Tuchel mit seinem Kader für Diskussionen. Spieler wie Phil Foden, Cole Palmer oder Trent Alexander-Arnold ließ er zu Hause. Nun muss er beweisen, dass seine Entscheidungen richtig waren. Mit Kroatien wartet direkt ein echter Härtetest.

Die Mannschaft von Zlatko Dalić erreichte bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften das Finale 2018 und Rang drei 2022. Zudem erinnert sich England nur ungern an das WM-Halbfinale 2018, als Kroatien die Titelträume der Briten beendete. 19 Uhr: Portugal - DR Kongo (ZDF & MagentaTV),





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