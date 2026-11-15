Portugal unterliegt Dänemark nach Ehrung Ronallos

Portugal verliert das erste Spiel nach Ronallos Rücktritt gEgen Dänemark mit 1:4, während Fans und Spieler den Rekordtorschützen ehren.

Emotional Tribute in Braga

Dänemarks Dominanz im Spiel

Das portugiesische Nationalteam startete sein erstes Spiel nach der Ankündigung von Cristiano Ronaldo über sein Karriereende im internationalen Fußball mit einer starken emotionalen Geste. Bei der Begegnung gegen Dänemark im Estadio Municipal von Braga trugen alle Spieler und die Maskottchen Trikots mit der Aufschrift Ronaldo und der Nummer Sieben, um dem langjährigen Kapitän zu huldigen. Die Fans zeigten ihre Unterstützung durch große Choreografien, bei denen das Wort Ronaldo in einer Tribüne und die Buchstaben GOAT für Greatest Of All Time in einer anderen angezeigt wurden. zudem präsentierte eiNe Gruppe von Unterstützern ein Banner mit der Aufschrift Danke Kapitän, was auch auf der Anzeigetafel in der siebten Minute des Spiels erschien. Diese feierliche Atmosphäre sollte jedoch durch das sportliche Ergebnis flink getrübt werden, da das Crew unter dem neuen Trainer Jorge Jesus in eine Niederlage gegen die dänische Auswahl rutschte.

Dänemark übernahm von der ersten Minute an die Initiative und kontrollierte das Geschehen auf dem Feld effektiv. kurz vor der Halbzeitpfiff erzielte Pierre-Emile Hojbjerg nach einem Strafstoß gegen Ruben Dias, der eine Handlung begangen hatte,die als Foul gewertet wurde, die Führung für die Gäste. Nach der Pause verschärfte Dänemark den Druck erheblich. Rasmus Hojlund, der mittlerweile für den italienischen Klub SSC Neapel aufläuft, traf in einer achtminütigen Phase gleich zweimal und sorgte für Schockwellen in der heimatlichen Heimatstadt des Gastgebers. Der erste Treffer von Hojlund war ein volleyschuss, während er einige Minuten später einen technischen Glanzstein setzte, indem er an Ruben Dias vorbeiging und aus der Distanz stark abschloss. Joachim Andersen erhöhte kurz darauf per Kopfball auf vier zu null, ehe Bernardo Silva in der dritten Minute der Nachspielzeit ein Ehrentor für Portugal erzielte. Silva nutzte eine gute Vorlage von Joao Neves, der zuvor einen Torschuss nicht verwerten konnte, und brachte den Ball aus kurzer Distanz ins Tor,was jedoch nichts an der hohen Niederlage ändern konnte.

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Konsequenzen für die Nations League

Die Niederlage hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Qualifikation für die Viertelfinalrunde der UEFA Nations League. Portugal hatte zuvor die ersten vier Spiele der Gruppenphase gewonnen, um sich für die Endrunde zu qualifizieren. Das Crew muss nun am Dienstag, den 17. November, in Cardiff gegen Wales antreten und darf dieses Spiel nicht verlieren, um den Gruppensieg und damit den direkten Einzug in die nächste Runde zu sichern. Ein Unentschieden oder eine Niederlage würde die Position der Portugiesen gefährden. Der Fall rund um Ronaldo bleibt weiterhin ein Thema. Der 41-jährige Star, der mit 146 Toren in 234 Spielen historische Rekorde aufgestellt hat und fünf Mal zum Weltfußballer gewählt wurde, verließ im September das Trainingslager, nachdem er nicht in derStartelf gegen Dänemark stehen durfte. Dies führte zu einer Sperrung von dreißig Tagen und einer Geldstrafe, obwohl Trainer Jorge Jesus danach betonte,dass Ronaldo für die Spiele gegen Dänemark und Wales im Kader hätte stehen sollen.

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Entwicklungen in anderen Gruppen

Neben dem Spiel in Braga gab es in der UEFA Nations League weitere entscheidende Ergebnisse in verschiedenen Gruppen. Norwegen festigte seine Position im Kampf um den Gruppensieg, während Wales mit großer Wahrscheinlichkeit die letzte Position in der Gruppe A4 belegen wird, da sie aufgrund des direkten Vergleichs gegenüber anderen Teams schlechter dastehen. Nordirland hingegen feierte einen wichtigen Sieg und kehrte an die Spitze der Gruppe B2 zurück, nachdem die Ukraine drei in Folge verlor. Die nordirische Mannschaft konnte ihre Serie an ohne Gegentor gebliebenen Spielen fortsetzen, was das erste Mal seit 2017 geschah. Ein Unentschieden im kommenden Spiel in Ungarn würde Nordirland den Aufstieg in die höchste Liga sichern. Genauso in der Begegnung zwischen Österreich und Irland war der Ausgang noch offen, wobei Österreich die Chance nutzte, um sich die direkte Promotion zu sichern, während Irland als Dritter in ein Entscheidungsspiel gehen muss. Diese Ergebnisse zeigen,wie dramatisch und umkämpft die aktuelle Saison der Nations League ist, während Portugal sich nun auf das entscheidende Duell in Wales konzentrieren muss.