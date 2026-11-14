Im Nationenliga-Ticket gibt es klare Ergebnisse: Portugal erleidet beim Huldigungstag für Cristiano Ronaldo die erste Niederlage. Österreich und Schweden feiern den Aufstieg in die Liga A.

Bei einer feierlichen Huldigung für den legendären Kapitän Cristiano Ronaldo erleidet die portugiesische Nationalmannschaft eine bittere Pleite. Im Spiel gegen Dänemark unterlag das Team in Braga mit 1:3 und kassierte die erste Niederlage in der laufenden Nationenliga-Staffel. Trotz der frühen Führung durch Pierre-Emile Højbjerg, Doppelerfolge von Rasmus Højlund sowie einem Treffer von Joachim Andersen, reichte es nur zur punktgleichzeitigen Verkürzung durch Bernardo Silva in der Nachspielzeit.

Ehre für Ronaldo trotz sportlichem Misserfolg

Der emotionale Hintergrund des Spiels stand im Zeichen des bevorstehenden Rücktritts von Cristiano Ronaldo. Vor dem Anpfiff ehrten Spieler und Fans den 39-jährigen Superstar, dessen Trikotnummer 7 in diesem Jahr neu designt wurde. Die Spieler trugen beim Einlaufen Trikots mit seinem Namen und der legendären Rückennummer, während die Fans in der Arena ein riesiges Banner mit der Aufschrift "Obrigado, Capi7ão" (Danke, Kapitän) zeigten. Der Applaus brach nach der siebten Minute los, als die Bedeutung der Huldigung im Stadion wirkte. Ronaldo selbst war nicht vor Ort, hatte aber in der vergangenen Woche seinen Abschied aus der Nationalmannschaft verkündet, nachdem er seine Karriere mit 146 Toren in 234 Länderspielen beendete.

Also read Nations League: Österreich und Schweden schaffen Aufstieg

Hintergrund der Sperre und der Rücktritt

Ronaldos Abschied ist nicht ohne vorherige Kontroversen erfolgt. Ende September hatte er das Trainingslager im Streit mit Nationaltrainer Jorge Jesus verlassen und ihm vorgeworfen, vereinbarte Einsatzzeiten nicht einzuhalten. Der portugiesische Verband FPF reagierte mit einer 30-tägigen Sperre sowie einer Geldstrafe von 255 Euro, die rückwirkend ab dem 30. September verhängt wurden. Erst nach einer öffentlichen Entschuldigung bei Mitspielern und Fans folgte die Kehrtwende. Der Verband würdigte seine Leistungen mit einem neuen Design der Trikotnummer 7 und dem Schriftzug "Por7ugal" auf allen Trikots, um das Vermächtnis des Europameisters von 2016 zu verewigen.

Advertisement

Österreich sichert sich den Aufstieg in die Liga A

Während Portugal unter der emotionalen Last und der sportlichen Enttäuschung litt, feierte Österreich den vorzeitigen Aufstieg in die prestigeträchtige Liga A. Ralf Rangnicks Team besiegte Irland am Samstag mit 1:0 (0:0) und ist nicht mehr von Platz eins der Gruppe B3 zu verdrängen. Sasa Kalajdzic erzielte in der 79. Minute den alleinigen Treffer des Tages. Die Österreicher haben nun elf Punkte gesammelt und qualifizieren sich damit direkt für die nächste Saison der höchsten Spielklasse des Turniers. Die Leistung bot eine klare Abgrenzung zum sportlichen Leidensweg der Portugiesen.

Schweden und Dänemark im Aufwärtstrend

Auch Schweden perfektionierte den Aufstieg durch einen 3:2-Erfolg gegen Bosnien und Herzegowina. Daniel Svensson von Borussia Dortmund brachte sein Team bereits in der fünften Minute in Führung, wobei es sich um seinen ersten Länderspieltor handelte. Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres sorgte mit zwei verwandelten Foulelfmetern in der ersten Halbzeit für eine scheinbar klare Führung. Dennoch sorgten Armin Gigovic und Sead Kolasinac im zweiten Durchgang für Spannung, bevor die三点 definitv gesetzt waren. Dänemark hingegen, das gegen Portugal verlor, muss nun um die Platzierung in den Playoffs für die Ligazugehörigkeit kämpfen und darf nicht zu den schlechtesten Gruppendritten zählen.