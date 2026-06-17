Portugal verpasst Sieg gegen Kongo: Wissa schreibt Geschichte

In einem emotionalen Spiel der Fußball-WM kommt Portugal gegen den WM-Rückkehrer DR Kongo nicht über ein 1:1 hinaus. Yoane Wissa erzielt das erste WM-Tor der Kongolesen und sorgt für historische Momente. Portugal hadert mit dem Punktverlust und schwachen Auftritt von Cristiano Ronaldo.

Nachdem Spanien durch einen Patzer gegen Kap Verde ebenfalls wertvolle Punkte liegen ließ, verpasste auch Portugal einen erfolgreichen Start in das Turnier. Die portugiesische Mannschaft kam gegen den WM-Rückkehrer Demokratische Republik Kongo nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Besonders bitter war, dass der Ausgleichstreffer der Kongolesen tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fiel. Nach einer Ecke setzte sich der Newcastle-Star Yoane Wissa im Strafraum durch und köpfte zum 1:1 ein. Dieser Treffer sorgte für Jubel und große Emotionen bei den Kongolesen und schrieb gleichzeitig Geschichte: Es war das erste WM-Tor überhaupt für die Demokratische Republik Kongo. Bei der bislang einzigen WM-Teilnahme des Landes im Jahr 1974 war kein Tor gelungen.

Besonders bemerkenswert ist, dass Wissa 2021 nach einem Säureangriff zeitweise um sein Augenlicht bangen musste. Nun bescherte er seinem Land einen historischen WM-Moment. Dabei hatte für Portugal alles nach Plan begonnen. Bereits in der 6.

Minute brachte João Neves die Mannschaft in Führung. Nach einer präzisen Flanke von Pedro Neto köpfte der nur 1,74 Meter große Mittelfeldspieler den Ball ins Netz. Anschließend zeigte Neves mit seinem Jubel Richtung Himmel - eine Geste für seinen verstorbenen Freund und Nationalmannschaftskollegen Diogo Jota (†28), der im Juli 2025 gemeinsam mit seinem Bruder bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Für zusätzliche Emotionen sorgten Jotas Eltern, die die Partie in Houston live im Stadion verfolgten.

Vor dem Anpfiff hatte Portugal bereits mit einer bewegenden Ehrung an den früheren Liverpool-Star erinnert. Sportlich blieb vor allem Cristiano Ronaldo weit hinter den Erwartungen zurück. Bei seiner sechsten Weltmeisterschaft fand der 41-Jährige kaum ins Spiel und war in der Offensive nahezu abgemeldet. Seine beste Möglichkeit vergab er nach einer Stunde, als er den Ball am Tor vorbeistolperte.

Bemerkenswert: Torwart Diogo Costa war häufiger am Ball (36 Kontakte) als Superstar Cristiano Ronaldo (25). Portugal muss sich nach dem überraschenden Punktverlust deutlich steigern. Gegen die kommenden Gruppengegner Usbekistan und Kolumbien dürfte ein Auftritt wie gegen den Kongo kaum reichen





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