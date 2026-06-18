Die portugiesische Nationalmannschaft kommt im ersten Spiel der Weltmeisterschaft gegen den DR Kongo nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Superstar Cristiano Ronaldo zeigt sich gezeichnet vom Alter und vergibt eine große Chance. Trainer Roberto Martínez steht vor schwierigen Personalentscheidungen, da Ronaldons Standing im Team zu bröckeln scheint.

Portugal hat einen Fehlstart in die Weltmeisterschaft hingelegt und kam im ersten Spiel gegen den DR Kongo nicht über ein 1:1- Unentschieden hinaus. Besonders auffällig war die Leistung von Cristiano Ronaldo , der in der 68.

Spielminute eine gute Chance vergab, als er den besser positionierten Bruno Fernandes im rechten Moment übersah und selbst direkt auf das Tor zulief, aber vorbeizielte. Der 41-jährige Superstar wirkte in dieser Szene und über weite Strecken des Spiels wie ein Schatten seiner selbst. Die explosiven Sprints und Dribblings, die ihn in seiner Jugend auszeichneten und tiefe Abwehrreihen hätten sprengen können, fehlen ihm mittlerweile.

Dennoch bleibt sein brennender Ehrgeiz ungebrochen: Er will weiter spielen, Rekorde jagen und Weltmeister werden, um seiner already legendären Karriere ein weiteres außergewöhnliches Kapitel hinzuzufügen. Trainer Roberto Martínez steht nun vor einer schweren Entscheidung, denn innerhalb der Mannschaft scheint Ronaldos Einfluss und Status nicht mehr derselbe wie früher zu sein. Das war zumindest in der Szene nach dem verpassten Pass zu beobachten, als Bruno Fernandes sichtlich frustriert reagierte und seinen Unmut kundtat.

Die portugiesische Mannschaft, die als einer der Mitfavoriten in das Turnier ging, muss nun dringend eine Reaktion zeigen, vor allem im nächsten Spiel gegen Usbekistan. Es wird erwartet, dass Martínez möglicherweise personelle Konsequenzen zieht, um das Team wieder in die richtige Spur zu bringen. Die Medien und Fans diskutieren bereits, ob Ronaldo weiterhin in der Startelf stehen sollte oder ob es Zeit für einen Generationswechsel ist.

Die nächsten Spiele werden zeigen, ob Portugal den Fehlstart korrigieren und den eigenen Ansprüchen gerecht werden kann. Cristiano Ronaldo wird natürlich versuchen, alle Kritiker mit Toren und Leistungen im nächsten Spiel zum Schweigen zu bringen. Alles in allem war der Auftritt gegen den DR Kongo ein deutliches Signal, dass die portugiesische Nationalmannschaft noch nicht ganz auf der Höhe ihrer Möglichkeiten ist und dass die Abhängigkeit von ihrem alternden Superstar möglicherweise nicht mehr der Schlüssel zum Erfolg ist





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