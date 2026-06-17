Portugiesische Fußballnationalmannschaft erhält besonderes Geschenk von Premierminister

Die portugiesische Fußballnationalmannschaft hat ein besonderes Geschenk von Premierminister Luis Montenegro erhalten. Es handelt sich um Armbänder, auf denen die Namen aller Kadermitglieder und des verstorbenen Teamkollegen Diogo Jota aufgedruckt sind. Die Spieler haben sich über diese Geste sehr gefreut und entschieden, sie gemeinsam zu tragen.

Die portugiesische Fußball nationalmannschaft hat von Premierminister Luis Montenegro ein besonderes Geschenk erhalten. Es handelt sich um Armbänder, auf denen die Namen aller Kadermitglieder und des verstorbenen Teamkollegen Diogo Jota aufgedruckt sind.

Die Spieler haben sich über diese Geste sehr gefreut und entschieden, sie gemeinsam zu tragen. Diogo Jota war ein wichtiger Teil der portugiesischen Mannschaft und hatte für Portugal insgesamt 49 Länderspiele bestritten. Er starb im Juli letzten Jahres bei einem Autounfall zusammen mit seinem Bruder. Die portugiesischen Spieler werden diese Armbänder am Mittwochabend, wenn sie gegen die Demokratische Republik Kongo antreten, tragen. Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft wird auch von Usbekistan und Kolumbien bestimmt





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Portugal Fußball Weltmeisterschaft Diogo Jota Luis Montenegro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erst Flaute, jetzt Boom: Fanartikel aus Warendorf gefragtNach dem WM-Sieg der Deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Curaçao ist die Nachfrage nach Fanartikeln deutlich gestiegen.

Read more »

Harry Potter: Die HBO-Serie castet endlich die Figur, die in den Filmen komplett ignoriert wurdePeeves der Poltergeist macht bald wieder Hogwarts unsicher! HBO hat für die Rolle in der neuen Serie einen weiteren Shaun-of-the-Dead-Darsteller...

Read more »

Iranische Fußballnationalmannschaft in großer Unruhe nach WM-AuftaktDie iranische Fußballnationalmannschaft ist nach ihrem Auftakt bei der Weltmeisterschaft in großer Unruhe. Kapitän Mehdi Taremi kritisiert die Fifa scharf und beklagt die schwierigen Reisebedingungen seines Teams.

Read more »

Südkoreas Fußballnationalmannschaft boykottiert südkoreanische MedienDie Nationalspieler von Südkorea haben sich gegen Spott über Kapitän Heung-Min Son gestellt und einen Medienboykott verhängt. Der Grund ist die Militärdienst-Befreiung von Son, die als Sonderregelung gilt.

Read more »