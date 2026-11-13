Portugiesischer Verband ehrt Cristiano Ronaldo mit unvergänglicher Zimmernummer

Der portugiesische Fußballverband ehrt Cristiano Ronaldo mit der Sperrung seiner Zimmernummer 201 im Trainingszentrum Oeiras, um seine legacy zu bewahren.

Der portugiesische Fußballverband hat eine einzigartige Entscheidung zur Ehrung von Cristiano Ronaldo getroffen, nachdem der Superstar seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat. Um den Rekordspieler nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, soll sein frühes Quartier im Trainingszentrum in Oeiras bei Lissabon für immer gesperrt werden. Konkret handelt es sich dabei um Zimmer 201, in dem Ronaldo während der Lehrgänge gewohnt hat.

Unvergängliche Anerkennung im Nationalteam

Die Sperrung der Zimmernummer 201 ist die erste konkrete Maßnahme der Verehrung für den langjährigen Kapitän. Der Verbandssprecher Ricardo Quaresma bestätigte diese Entscheidung gegenüber dem saudischen Sender Al-Maidan und gab an, dass das Zimmer nicht mehr an andere Spieler vergeben wird. Diese symbolische Geste soll sicherstellen, dass die physische Präsenz des Spielers im Herzen des Teams erhalten bleibt.

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Quaresma deutete an, dass die Sperrung des Zimmers nur der Anfang einer breiteren Kampagne zur Würdigung ist. Der Sprecher erwähnte, dass der Verband weitere Überraschungen plant, um die Verdienste von Ronaldo für den portugiesischen Fußball anzuerkennen. Diese zusätzlichen Ehrungen sind jedoch noch nicht konkretisiert worden.

Statistische Leistungen und historische Meisterschaft

Ronaldo hat eine beeindruckende Bilanz für die portugiesische Nationalmannschaft vorzuweisen. Bei seinem Rücktritt hatte der Stürmer 234 Länderspiele für sein Land absolviert. In diesen Partien gelangen ihm insgesamt 146 Tore, was ihn zu einem der effektivsten Torschützen der Nationalmannschaftsgeschichte macht.

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Neben seinen individuellen Leistungen war Ronaldo entscheidend am Erfolg des Teams beteiligt. Im Jahr 2016 führte er die Auswahlmannschaft zum Gewinn der Europameisterschaft. Dieser Titel gilt als einer der Höhepunkte seiner internationalen Laufbahn und festigt seinen Status als Legende des portugiesischen Sports.

Konflikte vor dem Abschied

Sein letztes Spiel für Portugal bestritt Ronaldo im September gegen Wales in Lissabon. Der Abschied verlief jedoch nicht völlig reibungslos, da es zuvor zu Spannungen mit dem Nationaltrainer Jorge Jesus gekommen war. Der Konflikt eskalierte, als Ronaldo bei einem Nations-League-Spiel gegen Norwegen zunächst auf der Bank saß und das Mannschaftslager daraufhin verließ.

Anschließend warf der Stürmer von Al-Nassr seinem Coach vor, sein Wort gebrochen zu haben, insbesondere im Hinblick auf die Einsatzzeiten. Die Situation verschärfte sich, nachdem Ronaldo seine Entscheidung zum Rücktritt bekannt gegeben hatte. Die Vorwürfe belasteten das Klima im Team vor dem offiziellen Ende seiner Karriere.

Reaktion des Trainers Jorge Jesus

Nach dem Rücktritt von Ronaldo äußerte sich Trainer Jorge Jesus zu den Umständen des Abschieds. Jesus betonte, dass er natürlich davon ausgegangen war, dass Ronaldo zurückkehren und dass er mit ihm sprechen würde. Dennoch betonte er, dass er die Entscheidung des Spielers respektieren müsse.

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Jesus wies die Verantwortung für den Rücktritt von sich und erklärte, dass er sich in keiner Weise für den Abschied verantwortlich fühle. Der Trainer betonte zudem, dass alle seine taktischen und personellen Entscheidungen strikt im Sinne der Mannschaft getroffen wurden. Diese Klarstellung sollte zeigen, dass die Zusammenarbeit trotz der Differenzen professionell ablief.