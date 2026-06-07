Positive Phase-III-Ergebnisse für Survodutide bei Adipositas und MASLD

Boehringer Ingelheim präsentiert positive Topline-Daten der Phase-III-Studien SYNCHRONIZE-1 und SYNCHRONIZE-MASLD zum Glucagon/GLP-1-Dual-Agonisten Survodutide. Die Ergebnisse zeigen signifikante Gewichtsabnahme, Reduktion von viszeralem Fett und Leberfett bei Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht mit und ohne Typ-2-Diabetes sowie bei Patienten mit MASLD.

Boehringer Ingelheim hatpositive Ergebnisse aus zwei globalen Phase-III-Studien zu seinem Glucagon / GLP-1 - Dual-Agonist en Survodutide (BI 456906) bekanntgegeben, SYNCHRONIZE -1 und SYNCHRONIZE - MASLD . Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von Survodutide , Gewicht zu reduzieren und damit die metabolische Gesundheit in zwei unterschiedlichen Patientengruppen zu verbessern: Erwachsene mit Adipositas oder Übergewicht ohne Typ-2-Diabetes ( SYNCHRONIZE -1) sowie Erwachsene mit Übergewicht oder Adipositas und metabolischer Dysfunktion-assoziierter Steatotischer Lebererkrankung ( MASLD ) mit entzündlichen und/oder fibrotischen Anzeichen ( SYNCHRONIZE - MASLD ).

Die vollständigen Resultate beider Studien wurden auf der wissenschaftlichen Tagung der American Diabetes Association (ADA) 2026 präsentiert und zeitgleich im New England Journal of Medicine bzw. in Nature Medicine veröffentlicht. Die 76-wöchige Phase-III-Studie SYNCHRONIZE-1 untersuchte Survodutide bei Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht ohne Typ-2-Diabetes. Bereits im April positive Topline-Daten hatten gezeigt, dass die Studie ihre primären Endpunkte sowohl mit dem Treatment-Regimen- als auch dem Efficacy-Estimand erreichte.

Über den Efficacy-Estimand wurde eine anhaltende Gewichtsreduktion von durchschnittlich bis zu 16,6 Prozent erreicht, statistisch signifikant im Vergleich zu 3,2 Prozent unter Placebo (p<0,001). Eine Substudie mit MRT-Messungen zeigte eine relative Reduktion des viszeralen Fetts von bis zu 34,0 Prozent.

Zudem machte die fettfreie Masse nicht mehr als 10,8 Prozent der Veränderung der Gesamtkörpermassen in der höchsten Dosisgruppe aus, was darauf hinweist, dass der Gewichtsverlust hauptsächlich auf Fettabbau zurückzuführen war. In derselben Substudie wurde in einer vorab spezifizierten Analyse gezeigt, dass behandelte Personen eine Reduktion des Leberfetts von bis zu 63,1 Prozent erreichten, was das Potenzial von Survodutide zur positiven Beeinflussung der metabolischen Gesundheit weiter unterstreicht.

Dr. Lee Kaplan, Direktor des Obesity and Metabolism Institute und Vorsitzender des SYNCHRONIZE-Programm-Exekutivkomitees, betont: Für Menschen mit Adipositas ist Gewichtsabnahme nur ein Teil der Geschichte. Sie haben ein erhöhtes Risiko, schwerwiegende, durch Adipositas und damit verbundene metabolische Dysfunktionen bedingte Erkrankungen zu entwickeln, darunter metabolische Lebererkrankungen, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es besteht eine dringende Notwendigkeit für Behandlungen, die über reine Gewichtsabnahme hinausgehen und diese damit verbundenen Zustände angehen.

Ich bin erfreut zu sehen, dass diese Daten zeigen, dass die Glucagon/GLP-1-Dualagonismus von Survodutide einen vielversprechenden Ansatz für Menschen mit Adipositas und für jene mit Adipositas-assoziierten metabolischen Lebererkrankungen wie MASLD und MASH bietet. Shashank Deshpande, Vorsitzender der Geschäftsführung und Leiter Human Pharma bei Boehringer Ingelheim, ergänzt: Adipositas ist eine komplexe Krankheit, die mit der Stoffwechselsteuerung des Körpers zusammenhängt.

Überschüssiges viszerales Fett, das sich hauptsächlich um den Bauchraum ansammelt, ist ein bekannter Faktor für metabolische Dysfunktion und eng mit eingeschränkter Leberfunktion verbunden. Indem Survodutide gleichzeitig Adipositas, viszerales Fett und Leberfett bekämpft, hat es das Potenzial, neu zu definieren, was eine gezielte Gewichtsmanagementtherapie leisten kann, da wir darauf abzielen, wesentliche Treiber der häufig mit Adipositas verbundenen metabolischen Dysfunktion anzugehen. Metabolische Gesundheit beschreibt, wie der Körper Nährstoffe verarbeitet und Homöostase aufrechterhält.

Als komplexe Krankheit geht Adipositas über Gewicht hinaus und ist mit Störungen metabolischer Prozesse verbunden. Bis zu drei von vier Menschen mit Adipositas leiden an MASLD, bei dem sich überschüssiges Fett in der Leber ansammelt. Bei etwa einem Drittel der Menschen mit Adipositas kann dies zu einer fortgeschritteneren Form fortschreiten, der metabolischen Dysfunktion-assoziierten Steatohepatitis (MASH), die durch Entzündungen und Leberschäden gekennzeichnet ist.

Die positiven Phase-III-Ergebnisse aus der SYNCHRONIZE-MASLD-Studie untermauern das Potenzial von Survodutide für die metabolische Gesundheit, indem sie Verbesserungen bei der Gewichtsabnahme und eine gezielte Reduktion des Leberfetts demonstrieren. Die 48-wöchige Studie untersuchte Survodutide bei Erwachsenen mit Übergewicht oder Adipositas und MASLD mit entzündlichen und/oder fibrotischen Zeichen, sowohl mit als auch ohne Typ-2-Diabetes. Die Studie erreichte ihre co-primären Endpunkte sowohl mit dem Treatment-Regimen- als auch dem Efficacy-Estimand.

Bis zu 84,2 Prozent der mit Survodutide behandelten Teilnehmer erreichten eine relative Leberfettreduktion von mindestens 30 Prozent (Efficacy-Estimand), ein statistisch signifikanter Unterschied zu 24,3 Prozent unter Placebo (p<0,001). Der andere co-primäre Endpunkt, eine relative Körpergewichtsreduktion von bis zu 12,2 Prozent (Efficacy-Estimand) gegenüber 1,0 Prozent unter Placebo (p<0,001), wurde ebenfalls erreicht. Weitere detaillierte Ergebnisse von einem sekundären Endpunkt zeigten, dass bis zu 6 von 10 Patienten (61 Prozent) eine relative Leberfettreduktion von mindestens 50 Prozent aufwiesen.

Survodutide wurde im Allgemeinen gut vertragen, wobei die meisten unerwünschten Ereignisse mild bis moderat waren und mit dem Wirkmechanismus übereinstimmten. Diese Daten unterstreichen das Potenzial von Survodutide, sowohl die Gewichtsabnahme als auch leberspezifische Outcomes bei Patienten mit metabolischer Dysfunktion-assoziierter Steatotischer Lebererkrankung zu verbessern. Die Ergebnisse beider Studien markieren einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung von Adipositas und damit verbundenen Stoffwechselstörungen.

Survodutide als Glucagon/GLP-1-Dual-Agonist adressiert mehrere Schlüsselpfade des Energiestoffwechsels, was sich in der kombinierten Reduktion von Körpergewicht, viszeralem Fett und Leberfett zeigt. Damit könnte es eine neue Behandlungsoption für Patienten darstellen, die unter Adipositas und ihren häufigen Folgeerkrankungen leiden. Boehringer Ingelheim plant die Einreichung von Zulassungsanträgen bei den zuständigen Gesundheitsbehörden auf Basis dieser Ergebnisse und setzt sich dafür ein, diese vielversprechende Therapie so bald wie möglich den Patienten zugänglich zu machen.

Zusammengefasst zeigen die SYNCHRONIZE-1- und SYNCHRONIZE-MASLD-Studien, dass Survodutide sowohl bei Patienten mit Adipositas ohne Typ-2-Diabetes als auch bei solchen mit MASLD signifikante und klinisch relevante Verbesserungen in Gewichtsabnahme, Leberfett und viszeralem Fett bewirkt. Diese duale Wirkung adressiert ein zentrales ungedecktes medizinisches Bedürfnis, da viele Patienten mit Adipositas auch an metabolischen Komorbiditäten wie MASLD leiden. Die Kombination aus substanzieller Gewichtsreduktion und gezielter Leberfettabnahme könnte die Morbidität und Mortalität im Zusammenhang mit Adipositas langfristig senken.

Weitere Langzeitdaten sind erforderlich, um die Nachhaltigkeit der Effekte und die Auswirkungen auf klinische Endpunkte wie die Progression zu MASH, Leberzirrhose oder kardiovaskuläre Ereignisse zu beurteilen





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