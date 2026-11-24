Knapp 15.000 Handwerksbetriebe mit fast 114.000 Beschäftigten gibt es in Hamburg. Damit sie gute Bedingungen vorfinden, wurde der Masterplan Handwerk entwickelt. Das ist die Zwischenbilanz.

Knapp 15.000 Handwerk sbetriebe mit fast 114.000 Beschäftigten gibt es in Hamburg. Damit sie gute Bedingungen vorfinden, wurde der Masterplan Handwerk entwickelt. Das ist die Zwischenbilanz.

Hamburg - Senat und Handwerkskammer Hamburg haben eine positive Zwischenbilanz ihrer strategischen Zusammenarbeit im Masterplan Handwerk 2030 gezogen. Bürgermeister Peter Tschentscher betonte die Bedeutung der knapp 15.000 Hamburger Handwerksbetriebe für die Wirtschaftsleitung der Hansestadt. Der Anstieg der Ausbildungsplätze um über fünf Prozent zeige: "Das Handwerk hat Zukunft und die Zukunft Hamburgs braucht das Handwerk.

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" Mit dem 2022 geschlossenen Masterplan hätten die Handwerkskammer und der Senat für die Betriebe etwas erreicht, sagte auch Kammerpräsident Hjalmar Stemmann. "Gezielte Maßnahmen helfen, den Fachkräftebedarf im Handwerk zu decken und ihm neue Zielgruppen zu erschließen. "Als Beispiel nannte Stemman die Anerkennungsberatung und die Ausbildungsqualifizierung zur Gewinnung ausländischer Fachkräfte. Hier sei die Stadt eingesprungen, als die Finanzierung durch den Bund ausgelaufen sei.

Auch bei der Errichtung eigener Handwerkerhöfe melde sich die Stadt zurück "und sorgt so für bezahlbare Gewerbeflächen", sagte Stemmann. Die Regelung zum Handwerkerparken nannte der Kammerpräsident richtungsweisend.

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"Der digitale Sonderparkausweis verringert den bürokratischen Aufwand, und die von Hamburg angestoßene Änderung des Straßenverkehrsgesetzes ermöglicht den Schritt vom Bewohnerparken zum echten Quartiersparken auch für Betriebe", sagte er. "Hier muss Hamburg 2027 konsequent weitergehen, darauf wird das Handwerk schauen. "Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard verwies auf die Zahlen: "Fast 15 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. " Mit knapp 114.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei das Handwerk ein relevanter Teil der Beschäftigung in der Stadt.

"Wer Wohnungen baut, Heizungen modernisiert oder Maschinen repariert, sorgt dafür, dass Hamburg funktioniert", sagte Leonhard. Dafür bräuchten die Betriebe gut ausgebildete Menschen und genügend Raum.

"Gemeinsam mit der Handwerkskammer schaffen wir zusätzliche Flächen in Handwerkerhöfen und unterstützen die Betriebe dabei, Nachwuchs zu gewinnen und ihre Beschäftigten weiterzubilden. " Derzeit gibt es laut Leonhard in Hamburg 57 Gewerbehöfe, 2 weitere sind im Bau, 5 in Planung. "Insgesamt wenden wir als Senat im Jahr zwei Millionen Euro für die berufliche Qualifizierung und Nachwuchssicherung im Handwerk auf", sagte sie.

Der Masterplan Handwerk 2030 wurde 2022 zwischen Kammer und Stadt vereinbart - als Fortführung einer bereits seit 2011 bestehenden strategischen Zusammenarbeit. Er umfasst 45 Maßnahmen in sechs Handlungsfeldern. Alle zwei Jahre wird eine Zwischenbilanz gezogen.