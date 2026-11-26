Immer wieder versuchen Kriminelle, an die Zugangsdaten von Consorsbank-Kunden zu kommen. Mit einer neuen E-Mail-Welle setzen sie euch unter Druck.

Immer wieder versuchen Kriminelle, an die Zugangsdaten von Consorsbank-Kunden zu kommen. Mit einer neuen E-Mail-Welle setzen sie euch unter Druck. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Angeblich ist im Rahmen von Sicherheitsmaßnahmen eine Aktualisierung der Online-Daten vorgesehen. Deshalb sollen die Empfänger der E-Mail ihre Daten über den Button „Um den Druck zu erhöhen, behauptet die E-Mail, dass die Aktualisierung bis zum 3.12.2026 durchgeführt werden muss, damit die Kunden ihr Konto weiter in vollem Umfang nutzen können.

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Die Absenderadresse ist unseriös und steht in keiner Verbindung mit der Consorsbank. Zusammen mit einer unpersönlichen Anrede, der kurzen Frist und dem Link auf eine gefälschte Webseite sind das deutliche Warnzeichen,Wenn ihr diese Nachricht erhaltet, solltet ihr den Link nicht anklicken und keine Kontodaten darüber eingeben. Prüft Hinweise zum Konto stattdessen direkt in der eurer Banking-App oder über das Online-Banking im Browser. Anfang September 2026 wurde über eine weitere Phishing-Warnung im Namen der Consorsbank berichtet.