Zwei Monate nach ihrem Tod mit nur 13 Jahren ist die Tochter von Schauspieler Chad Lowe in einem neuen Film mit Chris Pratt zu sehen.

Zwei Monate nach ihrem Tod mit nur 13 Jahren ist die Tochter von Schauspieler Chad Lowe in einem neuen Film mit Chris Pratt zu sehen.

, 58, in einem neuen Hollywoodfilm zu sehen. Die am 29. September mit nur 13 Jahren Verstorbene absolvierte für den Streaming-Film "Warrior Kid" einen kleinen Cameo-Auftritt. Die Abenteuer-Komödie, die den Originaltitel "Way of the Warrior Kid" trägt, ist seit dem 25.

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November bei Apple TV verfügbar. Wie das US-Portal "Page Six" berichtet, ist Fiona nicht das einzige Mitglied der Familie Lowe, das in dem Film mitwirkt. Auch ihre ältere Schwester Mabel, 17, gehört zur Besetzung. Beide werdenals "Kinder in einem Bus" bezeichnet, was auch ihre Rolle in dem Film beschreibt.