Der digitale Weg zur Bestätigung der Lebensstellung per Postident-App endet am 25. November 2026. Betroffene Rentner müssen den Nachweis sofort nachreichen, da Zahlungen seit Ende Oktober ruhen können. Die Sperre wird durch die Fristverlängerung nicht aufgehoben.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Den digitalen Lebensnachweis erledigen Rentner per Smartphone über die Postident -App, das geht noch bis zum 25. November 2026.

So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google ErgebnissenHinweis des Renten-Service der Deutschen Post schließt der Online-Weg für den Lebensnachweis am 25. November 2026. Wer einen Brief bekommen und noch nicht reagiert hat, soll den Nachweis sofort nachreichen. Das klingt nach Alarm für alle Ruheständler.

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Das stimmt aber nicht. Wer kein persönliches Schreiben erhalten hat, muss nichts tun. Für alle, die angeschrieben wurden, ist der Termin dagegen keine Gnadenfrist: Ihre Rente kann schon seit Ende Oktober ruhen. Fragen und Antworten zum digitalen Lebensnachweis nennen den 9.

Oktober 2026 als früheren Stichtag. Wer diesen Termin verpasst hat, dessen Zahlung durfte der Renten-Service ab Ende Oktober anhalten. Eine Strafe ist das nicht. Die Sperre endet, sobald ein gültiger Nachweis eingegangen ist.

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Der 25. November verlängert also nur den digitalen Weg. Eine bestehende Sperre hebt er nicht auf. Welche Möglichkeiten Betroffene nach diesem Datum haben, erklären die offiziellen Seiten nicht eindeutig.brauchen Rentner in Deutschland in der Regel keinen solchen Beleg.

Gefragt sind vor allem Rentner im Ausland, deren Wohnland Sterbefälle nicht automatisch an Deutschland meldet. Auch wer hier lebt, die Rente aber auf ein ausländisches Konto bekommt, kann Post erhalten.. Für 2025 bezifferte die DRV die Rentenzahlungen ins Ausland auf rund 1,7 Millionen. Bei etwa 1,2 Millionen davon läuft der Abgleich automatisch.

Gezählt sind Zahlungen, nicht Personen. Schritt-für-Schritt-Anleitung des Renten-Service brauchen Sie dafür ein Smartphone oder Tablet und den persönlichen Brief mit QR-Code. Dazu kommen ein anerkannter Lichtbildausweis im Original, eine E-Mail-Adresse und die Postident-App. Bei mehreren Schreiben müssen Sie den Ablauf für jedes einzeln durchlaufen.

Den Nachweis muss der Rentner selbst erbringen. Angehörige oder Betreuer dürfen das auch mit Vollmacht nicht übernehmen. Seit 2026 steht das Verfahren laut denBis zu 150 Euro für angebliche Hilfe: Wo beim Nachweis Ärger drohtvor unseriösen Anbietern. Sie hatten für vermeintliche Unterstützung bis zu 150 Euro verlangt.

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Beschwerden über die technischen Anforderungen. Außerdem nennt es Fälle, in denen es auf eine rasche Wiederaufnahme gestoppter Zahlungen drängte. Wie oft solche Probleme 2026 auftreten, ist nicht bekannt. Prüfen Sie, ob Ihrer Rentenanpassungsmitteilung eine Aufforderung zum Lebensnachweis beilag.

Fehlt ein solches Schreiben, müssen Sie nichts unternehmen. Haben Sie eines erhalten und noch nicht reagiert, erledigen Sie den digitalen Nachweis bis zum 25. November für jedes Schreiben einzeln.