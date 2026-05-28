Potential Donald Dollar: White House Insiders Push for New 250-Dollar Note Featuring Trump Ahead of Independence Day

A report from the Washington Post reveals that influential figures within the US Treasury are pushing for the creation of a new 250-dollar note featuring President Trump, to commemorate the 250th anniversary of American Independence on July 4th, 2026. The commemorative events, titled 'America 250', will span the entire year.

Der Donald-Dollar kommt möglicherweise bald? Laut einer Meldung der Washington Post drängen Vertraute des Präsidenten innerhalb des US-Finanzministeriums darauf, einen neuen 250-Dollar-Schein mit Trumps Porträt zu entwerfen, passend zum 250.

Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit am 4. Juli 2026. Die Jubiläumsfeiern unter dem Motto 'America 250' sollen sich über das gesamte Jahr erstrecken. Trump plant dafür bereits mehrere Prestigeprojekte, darunter einen monumentalen Triumphbogen und einen 'Garden of Heroes' mit 250 Statuen in Washington.

Nach Angaben von US-Schatzmeister Brandon Beach (65) und seinem Berater Mike Brown soll die zuständige Behörde, das 'Bureau of Engraving and Printing' (BEP) in Washington, wiederholt aufgefordert worden sein, erste Designs und Prototypen für den Trump-Schein vorzubereiten. Ein erster Entwurf für den Trump-Dollar existiert offenbar bereits: Auf der Banknote prangt Trump mittig zwischen den Unterschriften des Präsidenten und von Finanzminister Scott Bessent. Laut dem britischen Künstler Iain Alexander stammt das Design von ihm persönlich – abgestimmt mit Trump!

Ein Problem: In den USA dürfen eigentlich nur verstorbene Personen auf Banknoten erscheinen. Seit 1866 ist das gesetzlich geregelt. Experten warnen deshalb, dass ein Trump-Schein ohne Zustimmung des Kongresses rechtswidrig wäre. Der frühere BEP-Direktor Larry Felix stellte klar: 'Ein 250-Dollar-Schein ist gesetzlich nicht autorisiert.

' Dafür braucht Finanzminister Bessent ausdrücklich grünes Licht vom Kongress. Trotzdem laufen offenbar bereits Vorbereitungen. Alexander erklärte, der Präsident habe persönlich Änderungswünsche eingebracht, etwa die Farben der amerikanischen Flagge und ein spezielles '250'-Logo zum Jubiläum der USA. Über Trumps Reaktion sagte der





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