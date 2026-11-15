Potsdam: 700 Teilnehmer fordern Verfassungsbeschwerde gegen die AfD

Am Samstag demonstrierten 700 Menschen in Potsdam für die Verfassungswidrigkeit der AfD. Die Prüf-Initiative ruft zu bundesweiten Protesten für strengere Kontrollen auf.

Etwa 700 Menschen haben sich am Samstag in Potsdam an einer Demonstration beteiligt, die sich für die Prüfung rechtsextremer Parteien durch das Bundesverfassungsgericht aussprach. Veranstalter gaben an, dass die hohe Beteiligung in der Landeshauptstadt ein klares Signal für die Unterstützung einer ernsthaften und rechtsstaatlichen Überprüfung setzt. Die Prüf-Initiative nutzt diesen lokalen Protest, um bundesweit zu ähnlichen Aktionen aufzurufen und politische Aufmerksamkeit für die Forderung nach strengerer Einhaltung demokratischer Grundwerte zu generieren.

Demonstration durch die Potsdamer Innenstadt

Der Protestzug startete am Alten Markt, wo zunächst Reden gehalten wurden. Gregor Hohberg, Pfarrer der Nikolaikirche, sprach als erster zu den Teilnehmern. Ihm folgte eine Vertreterin der Bewegung Omas gegen Rechts sowie eine Stimme des Schulstreikkomitees Potsdam gegen Wehrpflicht. Diese verschiedenen Gruppierungen bündelten ihre Stimmen, um ein breites Spektrum zivilgesellschaftlichen Engagements sichtbar zu machen. Der anschließende Marsch führte die Teilnehmer durch die Breite Straße, vorbei am Rechenzentrum, durch die Innenstadt und endete schließlich vor dem Landtag von Brandenburg.

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Politische Forderungen nach Parteiausschluss

Die zentralen Forderungen der Veranstalter konzentrieren sich auf die Anwendung von Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes. Dieser Verfassungsartikel sieht ausdrücklich vor, dass Parteien von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen oder für verfassungswidrig erklärt werden dürfen, wenn sie die freiheitliche demokratische Grundordnung beeinträchtigen oder beseitigen wollen. Die Demonstranten argumentieren, dass staatliche Behörden entsprechende Erkenntnisse zum Rechtsextremismus zusammentragen müssen. Sobald eine Landesregierung diese Gefahr ernst nimmt, dürfe die Frage nach den verfassungsrechtlichen Konsequenzen nicht im politischen Raum verharren, sondern müsse vor Gericht geklärt werden.

Besondere Verantwortung des Landes Brandenburg

Veranstalter betonten, dass Brandenburg aufgrund der Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz eine besondere Verantwortung trägt. Diese Einordnung durch die amtlichen Beobachtungsbehörden bildet die Grundlage für die Forderung nach einer gerichtlichen Prüfung auf Bundesebene. Die Position der Organisatoren ist, dass in Brandenburg eine besondere Dringlichkeit bestehe, da die lokale Politik und Gesellschaft direkt von der Präsenz der AfD betroffen ist. Sie sehen die Bundesrepublik Deutschland in der Pflicht, einheitliche Standards für den Schutz der Demokratie zu gewährleisten.

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Bundesweite Mobilisierung der Prüf-Initiative

Die Demonstration in Potsdam ist nicht isoliert zu sehen, sondern Teil einer größeren Kampagne der Prüf-Initiative. Diese Organisation ruft aktuell zu entsprechenden Protesten in anderen Städten und Regionen Deutschlands auf. Das Ziel ist es, einen breiten öffentlichen Druck aufzubauen, der die politischen Entscheidungsträger zu einem Handeln zwingt. Durch die Vernetzung der lokalen Gruppen soll eine einheitliche Stimme erhoben werden, die überparteilliche Unterstützung für die strenge Auslegung des Parteiengesetzes demonstriert. Die Teilnehmer in Potsdam sollen damit als Teil dieser nationalen Bewegung wahrgenommen werden.

Zukunft der rechtlichen Auseinandersetzung

Die konkreten nächsten Schritte sehen vor, dass die gesammelten Argumente und die öffentlichen Proteste als Basis für weitere rechtliche Schritte dienen sollen. Es wird erwartet, dass die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes in den Fokus der Anträge beim Bundesverfassungsgericht rücken. Die Demonstranten hoffen darauf, dass die Kombination aus zivilgesellschaftlichem Engagement und juristischer Expertise zu einer Änderung der bisherigen Handhabung führt. Die Prüfung der AfD auf ihre Verfassungswidrigkeit bleibt damit ein zentrales Thema in der deutschen politischen Debatte der kommenden Wochen und Monate.