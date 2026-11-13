Bernd Rubelt droht in Potsdam die Abwahl. Seine Geste bei einer Podiumsdiskussion zum Klimawandel hat Kritik ausgelöst. Details zum Verfahren und den Hintergründen.

Dem Potsdam er Baubeigeordneten Bernd Rubelt droht aktuell ein politisches Desaster in seiner Heimatstadt. Die Stadtverordnete n haben ein Abwahl verfahren gegen ihn eingeleitet, das sich direkt auf seine Teilnahme an einer kontroversen Podiumsdiskussion im vergangenen November bezieht. Diese Veranstaltung fand am Mittwoch, dem 18. November, in der vergangenen Woche statt und trug die Thematik " Potsdam im Klimawandel - Die Hitze kommt!" als zentrales Thema. Die Debatte im Kreativhaus Rechenzentrum an der Breiten Straße begann traditionell um 18 Uhr und sollte eigentlich ein informativer Austausch über die lokalen Auswirkungen der globalen Erwärmung sein.

Geste löst politische Kontroverse aus

Der Auslöser für das massive politische Echo war eine spezifische Geste des zuständigen Baubeigeordneten. Während der Veranstaltung stellten zwei der Referenten die wissenschaftlichen Grundlagen des menschengemachten Klimawandels infrage. Darüber hinaus polemisierten diese Vortragsbeiträge deutlich gegen die Nutzung von Windkraftanlagen in der Region. Es sorgte für erhebliche Empörung in der Öffentlichkeit und in den Reihen der Stadtverwaltung, dass Rubelt bei diesen kritischen Ausführungen stellenweise klatschte. Diese Reaktion wurde von Beobachtern und Kritikern als billige Zustimmung zu den fragwürdigen Thesen der Redner interpretiert.

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Entschuldigung und Verteidigung der Position

Unmittelbar nach der Veranstaltung versuchte Bernd Rubelt, die Situation zu beruhigen, indem er seine Geste als "Situationsapplaus" definierte. Er betonte, dass er diesen Applaus lediglich aus Höflichkeit gegenüber den Vortragenden gegeben habe und keine inhaltliche Unterstützung der klimaskeptischen Standpunkte bedeute. Rubelt versicherte, dass er sich die Positionen der beiden Referenten keineswegs zu eigen gemacht habe. Als zuständiger Baubeigeordneter in Potsdam ist er per Amtsbeschreibung direkt für die Umsetzung der klimafreundlichen Energiewende verantwortlich und bekannte sich in der Folge einer Welle der öffentlichen Kritik an seinem Verhalten erneut zu diesem Auftrag.

Kompetenzkonflikt im Rathaus

Die Debatte am 18. November verlief nicht im luftleeren Raum, da sie tief in die politische Struktur der Stadt Potsdam hineinreichte. Neben Rubelt saßen weitere exponierte Persönlichkeiten am Podium, darunter der Umwelt-Fachbereichsleiter Lars Schmäh aus dem Rathaus. Auch Felix Creutzig vom hiesigen Institut war anwesend und trug zur fachlichen Einordnung bei. Die Anwesenheit dieser Experten unterstrich die Bedeutung des Themas, machte aber auch die Diskrepanz zwischen der offiziellen Stadtregierung und den auf der Bühne vertretenen Skeptikern deutlich. Diese Mischung aus offiziellen Vertretern und Außenseitern der Klimaforschung schuf ein angespanntes politisches Klima.

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Verfahren und politische Mehrheiten

Trotz der anhaltenden Debatte über das Fehlverhalten von Rubelt ist ein wichtiger statistischer Fakt für die aktuelle Rechtslage entscheidend: Eine Zwei-Drittel-Mehrheit für die Abwahl durch die Stadtverordneten ist bisher noch nicht erreicht worden. Das bedeutet, dass das Verfahren zwar offiziell läuft und die politische Spannung hoch ist, jedoch noch kein konkretes Ergebnis in Sicht ist, das zum sofortigen Rücktritt zwingen würde. Die Stadtverordneten müssen sich noch entscheiden, ob sie das Vertrauen in den Baubeigeordneten vollständig verlieren.

Ausblick auf die weitere Entwicklung

Die kommenden Tage und Wochen werden zeigen, wie sich die politische Landschaft in Potsdam weiterentwickelt. Da die Stimmung in der Bevölkerung und in der parteipolitischen Arena polarisiert ist, bleibt die Lage für alle Beteiligten unsicher. Die Stadt muss nun sorgfältig abwägen, wie sie mit der Frage der Vertrauenswürdigkeit ihres Verwaltungschefs umgeht. Für die citizens Potsdams bleibt die Frage relevant, wie die Umsetzung der Energiewende durch diese Kontroverse beeinflusst wird und ob sich die Verwaltungskoalition stabilisieren kann.