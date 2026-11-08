Potsdam Baustellen: Galileistraße ab Montag für zwei Tage gesperrt

Potsdam Baustellen im Überblick: Die Sternstraße wird ab Freitag wieder frei, während die Galileistraße ab Montag zwei Tage gesperrt ist. Alle Termine im Detail.

In Potsdam stehen in dieser Woche mehrere Baustellen vor dem Ende, doch für Autofahrer kommt auch eine neue Sperrung hinzu. Im Stadtteil Am Stern wird die Galileistraße ab Montag, 9. November, zwischen Max-Born-Straße und Newtonstraße in Fahrtrichtung Newtonstraße gesperrt. Die Sperrung ist allerdings auf zwei Tage begrenzt, denn der Abschnitt soll am 11. November wieder frei sein.

Nach den Angaben der städtischen Webseite gehört die Sperrung an der Galileistraße zu einer ganzen Reihe von Maßnahmen, die bis Ende November abgeschlossen werden sollen. Die Stadt nennt für einzelne Straßen konkrete Enddaten, sodass Pendler und Anwohner ihre Wege schon jetzt entsprechend planen können.

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Sternstraße und Galileistraße: Wann die Sperrungen enden

Die Sternstraße im Potsdamer Süden soll laut der städtischen Webseite ab Freitag, 13. November, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Straße ist seit Anfang Oktober gesperrt und derzeit ab der Hans-Albers-Straße in östliche Richtung täglich von 7 bis 17 Uhr gesperrt.

Die Galileistraße ist dagegen nur kurzzeitig betroffen. Die Sperrung zwischen Max-Born-Straße und Newtonstraße gilt ausschließlich für die Fahrtrichtung zur Newtonstraße und endet nach zwei Tagen am 11. November. Damit ist die Galileistraße die einzige neue Sperrung, die in dieser Woche in Potsdam beginnt.

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Vollsperrungen in Rubensstraße und Emmy-Noether-Straße enden

Die Vollsperrung in der Emmy-Noether-Straße in der Nauener Vorstadt soll ab Freitag, 13. November, wieder aufgehoben werden. Der Abschnitt im Norden der Stadt wird damit ebenfalls zum Wochenbeginn wieder befahrbar sein, sofern der Zeitplan eingehalten wird.

Die Vollsperrung in der Rubensstraße in der Berliner Vorstadt soll am Samstag enden. Die Straße ist derzeit zwischen Dürerstraße und Seestraße gesperrt. Auch hier nennt die städtische Webseite damit ein klares Datum, an dem der Verkehr wieder ungehindert fließen soll.

Weitere Baustellen mit Enddatum im November

Die Bauarbeiten zwischen Ortseingang Uetz und B273 führen seit Anfang September zu Umleitungen im Auto- und Fahrradverkehr. Diese Umleitungen sollen am 20. November aufgehoben werden, sodass der Verkehr in diesem Bereich anschließend wieder auf der regulären Strecke geführt werden kann.

Im Laufe des Monats November sollen zudem die Vollsperrungen in der Angermannstraße, im Gersthofweg, in der Lennéstraße und in der Helmholtzstraße beendet werden. Ebenfalls abgeschlossen werden sollen die Arbeiten am Gehweg in der Breiten Straße. Die halbseitige Sperrung der Leipziger Straße, die ab An der Lokremise als Einbahnstraße in stadtauswärtige Richtung geführt wird, soll zum 30. November aufgehoben werden.

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Nicht alle größeren Sperrungen enden jedoch in diesem Zeitraum. Die Straßensperrungen an der B2, in der Babelsberger Breitscheidstraße und in der Zeppelinstraße bestehen nach den vorliegenden Angaben weiterhin. Wer in Potsdam unterwegs ist, sollte deshalb vor Fahrtantritt die aktuellen Hinweise der Stadt prüfen.