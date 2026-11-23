Potsdam pflanzt 280 Bäume an 26 Standorten. Der Bund fördert die Anpassung an Hitze. Ziel ist die Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Kinder in Schulen und Kitas.

Die Landeshauptstadt Potsdam hat ein umfassendes Programm zur Klimaanpassung gestartet, das an 26 kommunalen Standorten mehr als 280 Bäume pflanzt und versiegelte Flächen entsiegelt. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, die extreme Hitzebelastung auf den Außenflächen von Schulen und Kitas signifikant zu reduzieren und die Aufenthaltsqualität für Kinder und Jugendliche spürbar zu verbessern. Die Stadtverwaltung unterstreicht damit ihr Engagement für eine nachhaltige Stadtentwicklung im Kontext des Klimawandels.

Bundesförderung und politische Begleitung

Zum offiziellen Auftakt dieser wichtigen Maßnahme besuchten Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD gemeinsam mit Potsdams Oberbürgermeisterin Noosha Aubel die Karl-Foerster-Schule im Stadtteil Bornstedt. Die Aktion wird finanziell vom Bundesumweltministerium gefördert, was die strategische Bedeutung des Projekts auf nationaler Ebene unterstreicht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund vier Millionen Euro, wobei der Bund 80 Prozent der Ausgaben übernimmt. Die Pflanzarbeiten sollen bis zum Frühjahr 2027 vollständig abgeschlossen sein.

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Umsetzung an Schulen und Kitas

In der Stadt Potsdam wurden insgesamt 13 Schulen, zwölf Kitas und eine Freizeiteinrichtung für die Bepflanzung und Entsieglung ausgewählt. Rund 90 der gepflanzten Bäume weisen bei der Pflanzung bereits einen Stammumfang von 50 bis 60 Zentimetern auf, was auf eine sofortige visuelle und klimatische Wirkung hindeutet. Auf dem Schulhof der Karl-Foerster-Schule sollen mehr als 1000 Quadratmeter Asphalt zurückgebaut und 24 Bäume gepflanzt werden, um den versiegelten Boden zu entlasten und Schatten zu spenden.

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Technologische Unterstützung und Steuerung

Um die Bewässerung der neuen Grünflächen bedarfsgerecht und ressourcenschonend zu steuern, werden die Potsdamer Stadtwerke die Baumstandorte mit Bodenfeuchtesensoren ausstatten. Diese Technologie ermöglicht es, den tatsächlichen Wasserbedarf der Bäume zu messen und die Bewässerung entsprechend anzupassen, was insbesondere in trockenen Perioden von großer Bedeutung ist. Dieser technische Ansatz unterstützt die langfristige Pflege der Bäume und gewährleistet deren Überlebenswahrscheinlichkeit.

Zukunftsinvestitionen für die Generationen

Potsdams Oberbürgermeisterin Noosha Aubel betonte bei der Veranstaltung, dass Investitionen in die Klimaanpassung gleichzeitig Investitionen in die Zukunft der Kinder und der gesamten Stadt darstellen. Sie verwies darauf, dass solche großen Vorhaben nur gemeinsam mit Unterstützung des Bundes, der Bildungseinrichtungen und der Stadtverwaltung erfolgreich umgesetzt werden können. Die Maßnahmen dienen nicht nur der direkten Verbesserung der Lebensqualität, sondern schaffen auch langfristige ökologische und soziale Vorteile für die Bewohner Potsdams.