Potsdam plant den Abbau von 1500 Kita-Plätzen wegen Überkapazitäten. Jugendbeigeordneter Wiegel und OB Noosha Aubel verzögern die Entscheidung. Weitere Details zur Debatte.

Die Stadt Potsdam steht vor einer tiefgreifenden Neugestaltung ihrer Kindertagesstätten. Jugendbeigeordneter Torsten Wiegel hat im Jugendhilfeausschuss signalisiert, dass der geplante Abbau von Krippen- und Kitaplätzen deutlich umfangreicher ausfallen könnte als bisher öffentlich bekannt. Diese Entwicklung basiert auf der aktuellen Einschätzung der Verwaltungslage und den demografischen Prognosen für die Region. Die bisherigen Planungen zur Schließung bestimmter Einrichtungen wurden von Oberbürgermeisterin Noosha Aubel noch nicht final unterzeichnet, was zu einer zeitlichen Verzögerung im gesamten Verwaltungsprozess führt.

Überkapazitäten und Zahlen zur Situation

Torsten Wiegel erläuterte den Ausschussmitgliedern, dass in der Kämmerei unter Finanzbeigeordneten Burkhard Exner die Auffassung dominiert, dass aktuell noch mit zu vielen Kita-Plätzen kalkuliert werde. Die Grundlage für diese Bewertung bilden die Geburtenknicks der vergangenen Jahre, die zu einer messbaren Überkapazität geführt haben. Insgesamt wird diese Lücke im gesamten Angebot auf 3000 Plätze beziffert, was einen signifikanten strukturellen Unterschied zur vorherigen Planung darstellt.

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Durch diese hohen Zahlen ergibt sich eine komplexe Rechenbasis für die zukünftige Ausrichtung der Bildungsinfrastruktur. Der Jugendbeigeordnete gab an, dass konkret 1500 Plätze abgebaut werden sollen. Die verbleibenden 1500 Plätze würden jedoch zwingend als strategischer Puffer benötigt. Dieser Reservebereich soll sichergestellt sein, falls es in der Zukunft wieder zu mehr Geburten oder einem erhöhten Zuzug von Familien in die Stadt kommen sollte.

Differenzen bei der Pufferplanung

Zwischen den Verantwortlichen besteht jedoch keine einheitliche Sichtweise auf die notwendige Größe dieses Puffers. Aus Sicht von Finanzbeigeordneten Burkhard Exner gilt der vorgeschlagene Reservenbereich von 1500 Plätzen als zu groß angelegt. Diese Diskrepanz führt dazu, dass die finale Einigung im Verwaltungsvorstand noch nicht getroffen werden konnte. Torsten Wiegel bestätigte auf Anfrage, dass die Fristen im laufenden Verfahren bereits jetzt überschritten sind.

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Durch diese ungelösten internen Fragen kann die definitive Kita- und Schulplanung nicht wie ursprünglich vorgesehen im Dezember beschlossen werden. Die Entscheidung wird voraussichtlich erst im kommenden Februar fallen. Diese Verschiebung liegt nicht nur an den administrativen Hürden, sondern auch an der Intensität der öffentlichen Debatte. Die angesprochene Thematik hat insbesondere wegen der geplanten Kita-Schließungen für erhebliche Aufmerksamkeit gesorgt und die Ausschusssitzungen der letzten Wochen dominiert.

Debatten über Standorte und Finanzmittel

In den Sitzungen präsentierten Verwaltungsvertreter rund eineinhalb Stunden lang detaillierte Gründe, warum bestimmte Kitas nicht länger finanziert werden sollen. Auf per Beamer gezeigten Säulendiagrammen für spezifische Stadtteile wurden prognostizierte Geburtenzahlen dargestellt. Weitere Darstellungen beleuchteten die Frage, ob die jeweiligen Kitas ursprünglich mit öffentlichen Fördermitteln errichtet wurden. Bei der kommunalen Kita Bullerbü im Bornstedter Feld belaufen sich diese Mittel beispielsweise auf 840.000 Euro. Laut Jugendamtsleiterin Alexandra Mebus-Haarhoff müssten diese Summen bei einer vorfristigen Aufgabe der Einrichtung zurückgezahlt werden.

Die Diskussion um einzelne Standorte verdeutlicht die unterschiedlichen Bewertungskriterien. Während sich Bürger für den Erhalt der Kita Am Heiligen See einsetzen, gilt diese Einrichtung aus Sicht der Stadt als potenzieller Schließkandidat. Die Stadt begründet dies mit erwarteten Sanierungskosten von mehr als sechs Millionen Euro. Im direkten Vergleich hierzu wurden für die nahegelegene Kita Fridolin nur rund 1,1 Millionen Euro für eine Modernisierung veranschlagt. Zudem sehen die Rathausplaner in der Berliner und Nauener Vorstadt eine deutliche Überkapazität vor.

Kritik der Träger und Elternvertreter

Die von der Stadt vorgelegten Argumente konnten die mehr als 50 anwesenden Besucher im Ausschuss nicht überzeugen. Manuela Kunzelmann vom Träger EJF betonte, dass der Standort Am Heiligen See stark nachgefragt sei. Die Einrichtung versorge mit ihrer eigenen Küche zudem zwei andere Kitas. Elternvertreter hoben die naturnahe Lage am See hervor, die im Sommer einen natürlichen Hitzeschutz ermögliche. Jugendamtschefin Mebus-Haarhoff verwies jedoch darauf, dass solche städtebaulichen Erwägungen in der fachlichen Planung keine Rolle spielen würden.

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Steffi Günther vom Kitaträger Kinderwelt kritisierte, dass das Vertrauen in den Prozess durch das Agieren der Stadt erschüttert worden sei. Die Verwaltung habe quasi schon die Schließung der Kitakleinstein nahe des Neuen Palais verkündet, obwohl sich die Leitung der Universität Potsdam für diese betriebsnahe Kita des Studierendenwerks einsetze. Sigrid Müller von der Partei Die Linke kritisierte zudem, dass vor allem unsanierte und kleinere Einrichtungen vom Netz genommen würden. Ausschussvorsitzender Tiemo Reimann forderte mindestens eine Schonfrist für Kitas, die laut Verwaltung schon im Winter schließen sollten.