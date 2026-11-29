Potsdamer Verkehr: Ab 30. November 2024 gelten neue Straßensperrungen in Babelsberg, Grube und Heinrich-Mann-Allee. Details zu Umleitungen und Dauer der Bauarbeiten.

Ab Montag, dem 30. November 2024, ändert sich die Verkehr ssituation in Potsdam erheblich. Mehrere neue Baustellensituationen führen zu vollständigen oder teilweisen Straßensperrung en. Diese Maßnahmen betreffen vorrangig die Ortsteile Babelsberg, Grube sowie die Heinrich-Mann-Allee. Die Stadt Potsdam informiert über die konkreten Auswirkungen auf den individualisierten und öffentlichen Verkehr.

Sperrungen in Babelsberg bis 18. Dezember

Im Ortsteil Babelsberg wird die Straße zwischen Horstweg und Jaques-Russ-Straße voraussichtlich bis zum 18. Dezember 2024 vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein. Die Arbeiten werden parallel zu weiteren Leitungsbaumaßnahmen durchgeführt, die bis zum 11. Dezember 2024 andauern. Für diesen zweiten Abschnitt ist eine offizielle Umleitung für Fußgänger und Radfahrer ausgewiesen. Fußgänger werden zudem an der Baustelle vorbeigeleitet, um die Sicherheit der Passanten zu gewährleisten. Die Stadt Potsdam bittet Anwohner und Pendler, diese Routen frühzeitig zu berücksichtigen.

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Zeitweise Sperrung in Anliegerstraßen

In weiteren Bereichen kommt es zu eingeschränkten Zugängen für Anlieger. Zwischen Knobelsdorffstraße und Stormstraße gelten für Anliegerstraßen Einschränkungen. Diese gelten jeweils in der Zeit zwischen 7 Uhr und 18 Uhr bis zum Dienstag, den 2. Dezember 2024. Diese zeitlich begrenzten Sperrungen dienen der Koordination mit anliegenden Betrieben und Haushalten. Die Stadt Potsdam hat diese Maßnahmen geplant, um Staus außerhalb dieser Fensterzeiten zu vermeiden.

Vollsperrung im Ortsteil Grube

Im Ortsteil Grube zwischen Neue Dorfstraße und Laubenweg beginnen am 30. November 2024 Bauarbeiten. Zum Asphalteinbau am 9. und 10. Dezember 2024 kommt es zur Vollsperrung in diesem Abschnitt. Abstimmungen mit der Feuerwehr, dem ÖPNV sowie dem Ortsbeirat erfolgten bereits. Eine Mitteilung an die betroffenen Anwohner erfolgte ebenso. Die Umleitung aufgrund der Bauarbeiten zwischen Bahnhof Grube und dem Ortseingang Grube über die Autobahn ist zu nutzen. Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeleitet, um Konflikte mit Baufahrzeugen zu minimieren.

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Weiterlaufender Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee

Die Heinrich-Mann-Allee zwischen Horstweg und An der Alten Zauche bleibt weiterhin halbseitig gesperrt. Noch bis voraussichtlich zum 11. Dezember 2024 wird der Verkehr jeweils mit einem Fahrstreifen pro Richtung an der Baustelle vorbeigeleitet. Dieser Zustand stellt eine Fortsetzung des bereits bestehenden Engpasses dar. Die Stadt Potsdam arbeitet an der schnellstmöglichen Wiederherstellung der Zwei-Wege-Fähigkeit. Bis dahin ist mit Verzögerungen im Berufsverkehr zu rechnen.

Abschluss von Leitungsarbeiten und Ausbau

Die seit Ende Oktober 2024 laufenden Baumaßnahmen für den grundhaften Ausbau der Infrastruktur werden voraussichtlich zum 30. November 2024 abgeschlossen. Zum gleichen Datum sollen die Leitungsarbeiten in der entsprechenden Zone beendet sein. Diese Koordinierung dient der Effizienzsteigerung der Baustellenlogistik. Die Stadt Potsdam strebt an, die beeinträchtigten Verkehrsflächen zeitnah zu übergeben. Bürger werden gebeten, die aktuellen Verkehrsführungen zu respektieren.