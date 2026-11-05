Potsdam: Schüler und Gedenkstätten würdigen den Mauerfall am 9. November

Potsdamer Schüler präsentieren am 37. Jahrestag des Mauerfalls lebendige Stadtbilder. Zusätzlich bieten Ausstellungen und Zeitzeugengespräche Einblicke in die deutsche Einheit und DDR-Vergangenheit.

Die Schüler der Potsdamer Marienschule haben sich intensiv mit den Zeitzeugen des politischen Umbruchs von 1989 und 1990 auseinandergesetzt. Sie reflektieren dabei die Frage, was die Friedliche Revolution und die Wiedervereinigung für junge Menschen in der heutigen Zeit bedeuten. Am 9. November, dem 37. Jahrestag des Mauerfalls, präsentieren die Jugendlichen ihre Ergebnisse an der Gedenkstätte in der Stubenrauchstraße.

Schüler präsentieren lebendige Stadtbilder

Um 15.30 Uhr zeigen die Schülerinnen und Schüler der Potsdamer Marienschule vor Ort sogenannte lebendige Stadtbilder. Die Einladung zu dieser Veranstaltung geht direkt von der Beauftragten des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur hervor. Diese Initiative soll das historische Bewusstsein für die Ereignisse vor 37 Jahren stärken und aktuelle Bezüge herstellen.

Also read Gedenkstätten auf Social Media: Funktionieren Geschichten von NS-Opfern in 90 Sekunden?

Manfred Kruczek vom Forum zur kritischen Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte im Land Brandenburg wird die Veranstaltung mit einer Einführungsrede gestalten. Er begleitet die jungen Autoren bei ihrer Präsentation und bietet einen fachlichen Kontext für die gezeigten Inhalte an. Diese Verbindung zwischen historischer Expertise und jugendlicher Perspektive ist ein zentrales Element des Programms.

Traditionelle Gedenkfeiern in Potsdam

Zur Erinnerung an die historischen Ereignisse findet ab 14 Uhr die traditionelle Gedenkveranstaltung an der Statue Nike statt. Potsdams Bürgermeister Burkhard Exner (SPD) wird in einem Grußwort offiziell an den Tag des Mauerfalls erinnern. Diese Zeremonie ist ein fester Bestandteil der jährlichen Erinnerungskultur in der Landeshauptstadt Brandenburg.

Advertisement

Das offizielle Programm zum Jubiläum umfasst mehrere Veranstaltungen in Potsdam, die thematisch eng mit dem Mauerfall und der darauffolgenden Transformation verknüpft sind. Der Fokus liegt dabei auf der Aufarbeitung der Vergangenheit und der Reflexion der gesellschaftlichen Veränderungen, die aus den Ereignissen von 1989 resultierten.

Ausstellungen zur Transformation und Kultur

Die Ausstellung "Alles bleibt anders - Alltag im Wandel" eröffnet am Dienstagabend im Foyer der Stadt- und Landesbibliothek am Platz der Einheit. Vom 11. November bis 10. Januar zeigt die Schau des Leibniz-Lab, wie die Deutsche Einheit den Alltag geprägt hat und bis heute nachwirkt. Das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) hebt dabei hervor, dass Natur- und Umweltschutz bereits für den Umbruch 1989/90 eine wichtige Rolle spielten.

Am 12. November zeigt das Museum den Film "Aus Liebe zu Vögeln" von Regisseur Heiner Carow um 19 Uhr. Das Werk beleuchtet eine schwule Liebesgeschichte in den letzten Tagen der DDR und hatte am Tag des Mauerfalls in Berlin seine Premiere. Als Vorfilm wird der Kurzfilm "Show her - Schau hin: Travestie. Die Kunst der Verkleidung" aus dem Jahr 1987 gezeigt. Die Hauptdarsteller Matthias Freihof, Dagmar Manzel und Dirk Kummer stehen dabei für die künstlerische Auseinandersetzung mit der Spät-DDR-Realität.

Zeitzeugenberichte und politische Debatten

Die Gedenkstätte Lindenstraße erinnert am 13. November mit einem Zeitzeugengespräch und einer Sonderführung durch die Ausstellung "Leben nach der Haft" an die Friedliche Revolution. Der ehemalige politische Häftling Bernd Richter berichtet um 15 Uhr von seinen Erinnerungen an diese Zeit. Seine Erzählungen konzentrieren sich insbesondere auf die Bedeutung von Freiheit und Demokratie, wobei der Eintritt zur Veranstaltung frei ist.

Advertisement

Zudem organisiert der Kreisverband der Potsdamer Grünen am Freitag um 18 Uhr ein Zeitzeugengespräch im Ladenlokal in der Charlottenstraße 90/91. Anlass ist der 50. Jahrestag der Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann, der kurz nach der Maueröffnung bereits in Potsdam aufgetreten war. Ulf Voigt, Saskia Hüneke und Frank Otto erzählen von ihrem Erleben dieser Zeit und den Folgen der Ausbürgerung für Künstler in der DDR.

Ergänzt wird das Gespräch durch Jan Hofmann, den ehemaligen Kulturstaatssekretär von Sachsen-Anhalt. Er wird die Rolle von Kultur in Zeiten eines erstarkenden Rechtsextremismus thematisieren. Diese Reihe von Veranstaltungen zeigt, wie unterschiedliche Akteure in Potsdam das Erbe der Wende aufgreifen und für die heutige Gesellschaft aufarbeiten.