Potsdam startet Infoseite zur Sicherheit von Jugendlichen

Die Stadt Potsdam bietet Jugendlichen auf der Seite Sicher unterwegs in Potsdam Schutztipps, Hinweise nach Angriffen und Informationen zu Anzeigen und Hilfe.

Die Stadt Potsdam hat im Internet die Seite "Sicher unterwegs in Potsdam" eingerichtet, die sich direkt an Jugendliche richtet. Das Rathaus erklärt dort in der Du-Form, wie sich junge Menschen unterwegs schützen können, was nach einem Angriff zu tun ist und wo sie Hilfe finden. Die Potsdam er Neueste Nachrichten (PNN) haben die Empfehlungen der Stadt zusammengefasst.

Auslöser ist nach Darstellung der Stadt, dass trotz eines insgesamt niedrigen Gewaltniveaus vermehrt Gewalttaten gemeldet wurden, an denen junge Menschen beteiligt oder betroffen waren. Die Stadtverwaltung schreibt, Potsdam gelte als eine der sichersten Städte Deutschlands, dennoch sorge diese Entwicklung für Verunsicherung und viele Fragen.

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Schutztipps für Jugendliche unterwegs in Potsdam

Die Stadt Potsdam empfiehlt Jugendlichen vor allem, abends gemeinsam nach Hause zu gehen. Wer aufmerksam bleibt und beobachtet, was um sich herum passiert, erkennt früher, ob jemand Hilfe braucht oder ob sich eine Situation unangenehm anfühlt.

Beim Konsum von Alkohol oder anderen Substanzen rät die Stadt, auf die eigenen Grenzen zu achten und sich gegenseitig zu unterstützen. Außerdem sollen Jugendliche an Wasser und alkoholfreie Getränke denken. Konflikten sollen sie möglichst aus dem Weg gehen und sich nicht provozieren lassen. Die Stadt betont, dass Abstand zu halten kein Zeichen von Schwäche ist.

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Als technische Hilfe nennt die Seite die Möglichkeit, den eigenen Standort mit Freunden oder Familienmitgliedern zu teilen. Die Stadtverwaltung nennt dafür keine Beispiele. Die Potsdamer Neueste Nachrichten verweisen jedoch auf die Apps Guardy, Eve und Kommgutheim, die in jedem App Store zu finden sind.

Im Notfall sollen Jugendliche vorher überlegen, wen sie anrufen können. Dafür kommen ältere Geschwister, Eltern oder andere Vertrauenspersonen infrage. Wenn unbekannte Personen auftauchen, müssen sie diese nicht hereinlassen. Aggressive Personen sollen Jugendliche jedoch nicht selbst hinauswerfen, sondern Unterstützung holen. Bei Gefahr gilt: Die Polizei ist unter 110 erreichbar.

Anzeige erstatten und Opferschutz in Potsdam

Wer in einer Gefahrensituation steckt, soll sich laut Stadt Potsdam möglichst schnell entfernen. Geeignet sind ein belebter Ort, ein Geschäft oder das Fahrpersonal in Bus oder Bahn. Auch wenn die Tatverdächtigen bereits weg sind, ist ein schneller Anruf wichtig. Bei schweren Verletzungen oder medizinischen Notfällen soll zusätzlich die 112 gewählt werden.

Die Stadt rät davon ab, Gewalttaten zu filmen, um sie im Internet zu teilen. Solche Aufnahmen können Betroffene zusätzlich verletzen. Wer bereits Aufnahmen besitzt, die als Beweise wichtig sein könnten, soll diese der Polizei übergeben und nicht veröffentlichen.

Zur Frage, ob eine Anzeige etwas bringt, erklärt die Stadt, dass die Polizei nach einer Straftat ermitteln, Beweise sichern und versuchen kann, die Verantwortlichen zu finden. Durch Meldungen werde außerdem deutlicher, wo und wie häufig Gewalt vorkommt, sodass Polizei und Stadt gezielter reagieren können. Eine Anzeige kann laut Seite auch dann sinnvoll sein, wenn der Vorfall schon länger zurückliegt.

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Eine Strafanzeige bedeutet, dass man der Polizei mitteilt, dass möglicherweise eine Straftat passiert ist. Sie lässt sich persönlich bei der Polizei oder online erstatten, und man muss dafür nicht selbst Opfer der Straftat sein. Wer selbst betroffen ist, kann mit dem Opferschutzbeauftragten der Polizei sprechen. Diese Beauftragten sind im sachgerechten Umgang mit Opfern besonders geschult und arbeiten eng mit spezialisierten Einrichtungen und Vereinen der Opferhilfe zusammen.

Die Polizei nimmt die Angaben auf, prüft den Sachverhalt und ermittelt, wenn ein Verdacht auf eine Straftat besteht. Dabei kann es vorkommen, dass Betroffene später noch Fragen beantworten müssen. Nicht jede Anzeige führt zu einer Gerichtsverhandlung. Bei Jugendlichen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, auf Straftaten zu reagieren, wobei es auch darum geht, weitere Straftaten zu verhindern.

Beratung und Schutz bei Angst vor Anzeige

Wer Sorge hat, was nach einer Anzeige passiert, kann sich laut Stadt zunächst an eine Beratungsstelle wenden. Dort lassen sich die eigene Situation besprechen und die möglichen nächsten Schritte abwägen. Diese Option steht Jugendlichen unabhängig davon offen, ob sie bereits Anzeige erstattet haben.

Wer sich bedroht fühlt, soll dies der Polizei ausdrücklich mitteilen. Die Polizei kann dann mit den Betroffenen besprechen, welche Schutzmöglichkeiten bestehen. Die Stadt weist zudem darauf hin, dass Ängste vor Drohungen oder davor, dass Täter erfahren, wer die Anzeige erstattet hat, ernst genommen werden sollten. Bei akuter Gefahr gilt in allen Fällen: Die 110 anrufen.