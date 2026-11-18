Die Stadt Potsdam hat seit dem 17. November einen KI-Chatbot im Ratsinformationssystem aktiviert. Das Modellprojekt Smart City Potsdam zielt auf mehr Transparenz ab.

Die Stadt Potsdam hat ihr digitales Ratsinformationssystem grundlegend erweitert und eine neue, KI-gestützte Suchfunktion freigeschaltet. Seit dem 17. November steht der integrierte Chatbot nach einer abgeschlossenen Testphase der gesamten Öffentlichkeit zur Verfügung. Dieser innovative Ansatz soll den Zugang zu komplexen politischen Dokumenten drastisch vereinfachen und die Bürgerbeteiligung stärken. Oberbürgermeisterin Noosha Aubel begrüßt die Neuerungen als wesentlichen Fortschritt für die digitale Bürgerinformation.

Funktion des Chatbots und Dokumentenzugriff

Nutzerinnen und Nutzer können über den neuen Dienst politische Beschlüsse, Sitzungsprotokolle sowie Verwaltungsvorlagen direkt online einsehen. Die hinter dem System stehende Künstliche Intelligenz übernimmt dabei die Aufgabe, lange Texte in verständliche Zusammenfassungen zu verwandeln. Zusätzlich verweist das System präzise auf die verwendeten Quellen, sodass die Informationen jederzeit überprüft werden können. Dies ermöglicht einen schnellen Überblick über den Stand politischer Vorhaben und die dahinterstehenden Argumentationen ohne stundenlanges Durchsuchen von Archivdateien.

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Transparenz und Rolle der Stadtverwaltung

Oberbürgermeisterin Noosha Aubel bewertet die Einführung des Tools als wichtigen Schritt zur Erhöhung der politischen Transparenz. Sie betont, dass die Technologie sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den Stadtverordneten zugutekommt. Auch Initiativen und andere gesellschaftliche Akteuren erhalten durch das System bessere Möglichkeiten, sich über kommunalpolitische Themen zu informieren. Die klare Darstellung unterschiedlicher Positionen soll die demokratische Teilhabe an lokalen Entscheidungsprozessen erleichtern und die Distanz zwischen Verwaltung und Einwohnerschaft verringern.

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Förderung durch das Bundesministerium für Wohnen

Die Entwicklung der Software ist Teil des Modellprojekts Smart City Potsdam, das strategische Ziele der digitalen Stadtentwicklung verfolgt. Für diese Innovation erhielt das Projekt eine finanzielle Unterstützung durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Die Förderung belief sich auf knapp 62.000 Euro. Diese Mittel unterstreichen die Bedeutung, die der Bundesstaat der Modernisierung von Verwaltungsstrukturen und der Digitalisierung der Kommunikation mit den Bürgern beimisst.

Offene Quellen und Ausblick ab 2027

Potsdam plant dabei über die eigenen Grenzen hinauszuschauen und soll Vorbildfunktion für andere Städte übernehmen. Ab dem Jahr 2027 wird die Software als Open Source verfügbar sein. Andere Kommunen sollen die Technologie dann nutzen können, um ähnliche Dienste anzubieten. Damit wird die Investition in die digitale Infrastruktur zu einem langfristigen Beitrag zur Vernetzung der kommunalen Verwaltung in ganz Deutschland und fördert den Wissenstransfer zwischen den Städten.